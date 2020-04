«Grazie a tutti i medici che stanno curando mia madre, prego per voi»

CAMPOBASSO. Lo scorso 25 marzo c’è stato un magnifico omaggio delle forze dell’ordine al personale dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

In quei momenti di grande significato morale, etico e simbolico, intriso di senso di dovere e ringraziamento, c’era chi stava assistendo dalla finestra di un reparto del nosocomio del capoluogo e allora ha voluto condividere con tutti i nostri lettori, un proprio messaggio di ringraziamento ai medici e al personale sanitario del Cardarelli stesso.

Per un disguido tecnico, pubblichiamo la lettera solo oggi, ma va considerata datata 25 marzo 2020.

«Vorrei ringraziare i medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso e dire loro che noi gli siamo vicino con la preghiera! Oggi ho visto il omaggio che hanno fatto le forze dell'ordine e ho pianto tanto perché dentro quell’ospedale, in una stanza, in questo momento mia madre sta lottando per la sua vita! Con oggi sono 11 giorni che sta in terapia intensiva (c’è stata fino a ieri, poi trasferita in sub-intensiva, ndr)! Quando mia madre ha sentito in televisione di questo maledetto virus ha detto che si sarebbe chiusa in casa cosi non rischiava di ammalarsi, invece maledetto è stato portato da un’amica che neanche lei poverina sapeva che ce l'avesse! Abbiamo sperato fino alla fine che non fosse infetta, che fosse solo un semplice raffreddore, invece il test è uscito positivo! L'ultima volta che abbiamo parlato non sapeva che sarebbe stata intubata mi diceva: stai tranquilla che io sto bene, i medici sono bravissimi, sono tutti vicino a me e qualsiasi cosa gli chiedo mi aiutano! All’una a mezza di notte è arrivata la chiamata, era un medico che ci ha dettoche le cose non stavano andando tanto bene e che mia madre era stata spostata in terapia intensiva e intubata!

In quel momento ho pensato che l'ultima chiamata di mia madre sarebbe stata veramente l’ultima, però la voce calda di quell’angelo che stava dall'altra parte del telefono è riuscita un po’ a calmarmi!

Gli ho chiesto di salvare mia madre e lui ha detto che avrebbe fatto tutto quello che potesse per curarla!

Tutte le sere noi chiamiamo l'ospedale (non vi potete neanche immaginare con che ansia aspettiamo le ore 18 per fare la chiamata) e loro con una grandissima gentilezza ci rispondano a ogni domanda che noi gli facciamo! Non so dove trovano la forza, si sentono dalla voce che sono stanchi, ti parlano con una dolcezza infinita, io mi fido di loro, so che mia madre sta nelle buone mani! Loro sono degli angeli mandati da Dio e spero che lui darà a tutti la forza di vincere questabattaglia! Per adesso li posso ringraziare da lontano con la speranza che arriverà il giorno che li potrò stringere la mano! Noi saremo sempre vicino a loro, a mia madre e a tutti che stanno soffrendo in questo momento! Preghiamo per loro e per tutti!»