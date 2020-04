Grillini a Roberti: cabina di regia per gestire i fondi giunti in Comune

TERMOLI. Nuova iniziativa del grupp pentastellato in via Sannitica.

«I sottoscritti Antonio Bovio, Daniela Decaro, Nicolino Di Michele e Ippazio Stamerra in qualità di Consiglieri del Comune di Termoli per il MoVimento 5 Stelle

VISTA

la imminente erogazione di un contributo di € 236.745,86 da parte del governo centrale in favore del nostro ente, finalizzato a fronteggiare condizioni di emergenza per le fasce più deboli della cittadinanza nonché del fondo di solidarietà comunale anticipato ad aprile.

CONSIDERATA

La necessità di garantire un utilizzo trasparente ed efficace di tali risorse, al fine di assegnarle a nuclei familiari in reale stato di bisogno e scongiurare errori circa l’attribuzione.

In uno spirito di massima collaborazione come da Voi auspicato

CHIEDONO

di costituire una cabina di regia che, fuori dalla logica di maggioranza e opposizione in questo momento di pandemia, ponga tutte le componenti presenti in consiglio comunale in grado di esercitare la funzione attribuita dal popolo, al fine di contribuire attivamente a tutti gli adempimenti presenti e futuri che, con trasparenza e legalità, saranno necessari, nonché di definire i parametri e di controllare che gli stessi siano attuati nelle future assegnazioni dell’erogando bonus».