In piena pandemia da Coronavirus violano i domiciliari, arresti a Termoli e San Giacomo

TERMOLI. Arresti operati dai militari dell'Arma della compagnia di Termoli anche in piena pandemia da Coronavirus. A conferma dell'immensa mole di lavoro a cui le forze dell'ordine sono costretti in questa fase.

Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri di Termoli sono entrati in azione in modo particolare in due diverse circostanze.

Sono stati associati al carcere di Larino due uomini, uno ammanettato a Termoli e l'altro a San Giacomo degli Schiavoni, già ristretti ai domiciliari, rispettivamente per inottemperanza ai vincoli imposti dall'autorità giudiziaria e per evasione. Dopo le formalità di rito, i militari, in esecuzione delle ordinanze disposte dal tribunale frentano, hanno tradotto i due arrestati presso la casa circondariale di contrada Monte Arcano a Larino.