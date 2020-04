ISERNIA. Positivo al Covid-19 un medico del Pronto Soccorso del "Veneziale" di Isernia. Fino a questa sera ha lavorato in ospedale poi, accusando dei sintomi compatibili con eventuale contagio da Coronavirus, è stato sottoposto a tampone laringo-faringeo. Il tampone ha dato esito positivo e al nosocomio isernino è scattato l'allarme. Il medico ha sempre usato, come tutti i sanitari, i dispositivi di protezione e sicurezza, ma non può assolutamente essere escluso il rischio di un eventuale contagio. Al momento sono già in atto le operazioni di sanificazione dei locali e, non si esclude, che il reparto venga chiuso momentaneamente. Il medico potrebbe aver contratto il virus attraverso un familiare ricoverato in una clinica fuori regione con il quale ha avuto contatti.

In tutto sono 30 i tamponi eseguiti.

Sul caso di Covid-19 al Veneziale, interviene su Facebook il primario del Pronto soccorso, Lucio Pastore.

«Essendo il Pronto soccorso un luogo sensibile, è giusto avvertire la popolazione di quanto accaduto. La madre di un nostro dipendente, ricoverata in un istituto di riabilitazione in Campania, è risultata positiva al tampone covid. Per questo motivo abbiamo sottoposto il dipendente a tampone ed anche lui è risultato positivo. Il dipendente è stato allontanato dal servizio, gli ambienti del Pronto soccorso sono stati sanificati, domani tutto il personale farà il primo tampone per poi ripeterlo a distanza.

Tutti i rilievi epidemiologici per gli eventuali contatti li stiamo rilevando. Il tampone positivo alla madre è risultato due giorni fa. Il tampone positivo al dipendente è risultato questa sera. Entrambi i soggetti sono asintomatici.

Ci atterremo a tutte le indicazioni che ci verranno date. Noi abbiamo tutti comunque lavoroto sempre con i presidi di protezione. Non dovrebbero esserci problemi ma è giusto avvertire la popolazione.