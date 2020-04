Buoni spesa, scade oggi l'avviso per le attività commerciali: come funziona

TERMOLI. C’è enorme interesse nella comunità per la partenza dei cosiddetti buoni spesa. Lo strumento attraverso il quale i Comuni potranno erogare ticket per far portare a casa di famiglie e persone indigenti viveri e beni di prima necessità.

Abbiamo pubblicato due giorni fa ormai l’avviso bandito dall’amministrazione comunale di Termoli riguardo la manifestazione di volontà da parte degli esercizi commerciali che vogliano aderire all’iniziativa, una delle più importanti a sostegno della popolazione in questo periodo di crisi da Coronavirus, vista l’emergenza epidemiologica.

Diversi anche i cittadini, nostri lettori, che hanno chiesto lumi alla redazione su come poter accedere alla misura di sostegno sociale.

Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, da noi interpellato ieri, ci ha riferito che sarà reso noto il modulo della richiesta con cui esercitare questo diritto appena sarà chiusa la fase di acquisizione degli esercizi commerciali, il termine per aderire è in scadenza oggi, 2 aprile.

Si opererà su una piattaforma telematica, che dovrebbe essere approntata nelle prossime ore.

Il Buono spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno economico a favore di cittadini residenti nel Comune di Termoli che si trovino in condizioni di disagio socio-economico. Il possessore del buono che si recherà presso l’esercizio aderente all’iniziativa avrà diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Termoli senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi altra natura. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la differenza resta a carico dell’acquirente. I buoni spesa (Ticket max cartacei emessi dalla ditta Edenred Italia) saranno consegnati dal Comune di Termoli ai beneficiari in tagli da 25 euro cadauno.

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa e che abbiano sottoscritto apposita convenzione con la ditta Edenred Italia, anche successivamente alla scadenza del presente avviso.

I buoni sono cumulabili, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Il buono sarà spendibile entro e non oltre la data indicata sul buono stesso. L'esercente commerciale aderente potrà ricevere il rimborso del buono spesa dalla ditta Edenred Italia, che emette i relativi buoni spesa, sottoscrivendo l'apposita convenzione con la predetta ditta, accettando le modalità e le condizioni previste per il rimborso del buono spesa.

