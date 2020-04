La storia di Alina e del piccolo Samuel: “Vogliamo trasmettere positività”

MONTENERO DI BISACCIA. Abbiamo già in un precedente articolo parlato del problema della quarantena in casa, affrontato in special modo dalle fasce più deboli (Leggi).

Si tratta di quelle famiglie che al loro interno hanno una o anche più persone affette da disabilità.

La storia che vogliamo raccontarvi oggi giunge proprio da una di queste ed è ricca di speranza e positività.

Abbiamo parlato al telefono con Alina, la mamma di Samuel, un bambino “solare e sereno”, come lei stessa lo definisce.

Vivono attualmente insieme al papà a Montenero, zona rossa a causa dell’emergenza Coronavirus.

“Il mio bimbo ha quasi 3 anni e non frequenta ancora l’asilo, probabilmente a settembre, nel caso dovesse rivelarsi la scelta migliore, stiamo anche valutando di trasferirci a Vasto”.

Sì, perché il piccolo Samuel ha bisogno di essere seguito, così come già accade grazie al supporto dell’Anffas e degli specialisti del San Francesco, che non li hanno lasciati soli nemmeno in questo periodo di così grosse difficoltà.

“Il bambino ha avuto una sofferenza alla nascita che gli ha causato un’emorragia cerebrale e conseguenti danni motori e visivi. È ipovedente e non cammina, ma standogli dietro riesce a fare progressi. In questo momento non ho nessuno che mi dia una mano. Mio marito ha un attività di alimentari e sta lavorando molto, anche perché fa le consegne”, ci spiega la donna.

Nonostante la sua non facile esperienza, però, Alina ci tiene a fare il suo personale appello: “Noi siamo chiusi dal 9 marzo. Potremmo anche uscire, così come ha stabilito per noi il Decreto, ma non lo facciamo per il bene dell’intera comunità. Ci limitiamo al balcone o a qualche istante davanti casa, dato che non è una zona trafficata. Stiamo lavorando da sempre grazie ai fisioterapisti e logopedisti e al programma individuale che ci ha fornito l'Anffas. Sono anche sempre disponibili a darci consigli e a farci sentire la loro vicinanza. Il nostro mondo giornaliero è fatto di tre grandi parole: frequenza, durata e intensità. Adesso sto seguendo mio figlio personalmente e mi accorgo che più ci dedichiamo agli esercizi e alle attività ludiche, più otteniamo risultati. Insomma, sta migliorando molto nonostante siamo praticamente reclusi. Girando per i vari centri tra Vasto e Termoli, abbiamo visto situazioni famigliari davvero drammatiche, ma noi siamo positivi e determinati e nel nostro piccolo vorremmo trasmettere questa energia a tutti sebbene tutte le difficoltà”.

Infine Alina aggiunge: "Vorrei anche dire, soprattutto a chi questo periodo risulta particolarmente difficile, che per quanto si possa essere organizzati, non bisogna mai pensare di poter risolvere da soli determinate questioni o esigenze vitali. Chiedete, fatevi sentire, perché dall'altra parte c'è e ci sarà sempre qualcuno pronto a correre per dare una mano. Anche per questo l'Anffas è sempre stata disponibile ed è diventata come una seconda grande famiglia per ciascuno di noi che abbiamo i figli speciali".