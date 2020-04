​Covid-19 e test rapido: pochi minuti per scoprire se il virus ci ha aggredito

TERMOLI. Il Covid-19 ha esposto le nostre paure più nascoste, enfatizzando le ansie sul possibile contagio personale e spingendo, ognuno di noi, a chiedersi: ‘Sarò positivo?’. Sfortunatamente, a causa della carenza di tamponi, la risposta a quella domanda non sempre può essere soddisfatta anche se, da qualche settimana, c’è la possibilità di sottoporsi al cosiddetto test rapido. Proprio questo esame è stato al centro della diretta che l’editore di TermoliOnLine Nicola Montuori ha tenuto con il dottor Tommaso Occhionero del poliambulatorio ‘Progetto Salute’ di Termoli che mette a disposizione il test.



Un tesoro di informazioni in una goccia di sangue

2019-nCoV: è questo il nome del test rapido che, attraverso una piccola goccia di sangue, riesce a fornire informazioni sulla positività o sulla negatività al Covid-19. «Il prelievo capillare avviene attraverso una lancetta pungi-dito. La gocciolina di sangue viene poi immessa in una vaschetta assieme a due gocce di reagente. Dopo uno o due minuti compare una prima striscia che si chiama C, quando compare significa che il test è stato eseguito correttamente ed è attendibile». Prima del test viene effettuata una verifica sulla temperatura corporea del paziente.

Positivi o negativi? Non è così semplice. Ecco i quattro possibili risultati

Il test rapido valuta solo se nel sangue ci sono anticorpi contro il coronavirus (IgM e IgG), non essendo un test molecolare che attesta la positività. Ecco i quattro possibili risultati:

Test negativo: «dopo la comparsa della strisciolina C che indica la correttezza di esecuzione, non compaiono né le strisce degli anticorpi IgM, né quelle inerenti agli anticorpi IgG. In questo caso è probabile che non si siano avuti contatti con il Covid, ma ti raccomando di fare attenzione per non entrare in contatto con il virus nemmeno in futuro».

Test con comparsa striscia anticorpi IgM: «Le IgM sono i primi anticorpi che abbiamo in circolo e che servono per la difesa immunitaria. Sono il primo attacco del nostro organismo verso la sostanza esterna. Se troviamo solo queste significa che abbiamo certamente avuto contatto con il virus e il nostro corpo ha attivato la prima difesa immunitaria. Siamo attacchi dal virus, benché asintomatici e le IgM sono al lavoro per contrastare il virus. Siamo infettanti. In questi casi le persone devono stare in isolamento».

Test con comparsa strisce IgM e IgG: «Le IgG sono, invece, gli anticorpi dell’immunità duratura. In questi casi il corpo ha attivato sia l’immunità immediata che quella duratura. Non siamo ancora guariti, siamo probabilmente meno infettanti».

Test con comparsa striscia anticorpi IgG: «In questo caso ci troviamo davanti a soggetti in fase di guarigione, non siamo più infettanti e, di conseguenza, siamo in teoria quelli che potrebbero tornare al lavoro prima degli altri perché non possono più infettare nessuno».

Esito in pochi minuti

Scoprire se si è stati esposti o meno al Covid-19 richiede pochissimo: pochi secondi per il prelievo della goccia di sangue e 10-15 minuti per il risultato: «Inviamo i risultati in giornata via mail, per evitare ai pazienti di dover tornare in laboratorio».

Test rapido e attendibilità

Dubitare è umano e, come per ogni azione che si intraprende, ci si domanda: ‘Sarà vero? Posso fidarmi?’. A maggior ragione se, in gioco, c’è la salute personale e quella dei propri cari. Anche nel caso dei test rapidi ci si interroga sull’attendibilità dei risultati, come illustra il dottor Occhionero: «Ci troviamo dinanzi ad un virus nuovo, sconosciuto e quindi anche la scienza si rapporta al virus con ciò che succede man mano. Inizialmente c’era poca sperimentazione, motivo per cui i test rapidi non sono stati adottati. Si tratta di un test registrato al Ministero della Salute. Come tutti i test, incluso quello sulla gravidanza, ci sono dei margini di errori che, in questo caso, sono molto bassi, come dichiarato durante la registrazione al Ministero della Salute. La specificità del test, come riportato sull’atto, è al 98%. Oggi nessuno può dare risposte al 100%».

L’aspetto economico

Uno dei commenti più ricorrenti, come evidenziato dall’editore di TermoliOnLine, è quello che in cui si insinua il poliambulatorio ‘Progetto Salute’ di volersi arricchire con questi test e, quindi, sulla salute degli altri. Accuse che il dottor Occhionero rimanda al mittente: «Non rispondo a queste persone. Quando l’ospedale San Timoteo di Termoli ha chiuso Progetto Salute ha deciso di erogare gli esami, gratuitamente, per le persone sottoposte a chemioterapia. Ha assicurato lo stesso servizio anche a coloro che avevano bisogno di esami per il dosaggio dei farmaci. Da quando è nato ha fatto regolarmente giornate gratuite per le patologie, ha offerto visite specialistiche gratuite ed ha sempre avuto un occhio di riguardo per i più fragili. Lo facciamo da sempre e continueremo a farlo. Sentirsi dare dello speculatore fa male. Ho cercato di mantenere un costo basso, anche se le spese sono tante e alla fine è probabile che ci rimetterò. Volevo dare un ulteriore servizio ai nostri utenti ed alla nostra comunità. A chi vuole intendere questo servizio come una speculazione, voglio rispondere che non ho bisogno di questo per campare».