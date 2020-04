Medico positivo al Pronto soccorso di Isernia, Florenzano: situazione sotto controllo

ISERNIA. In merito alla notizia di questa notte, riportata anche dalla nostra testata giornalistica, del contagio di un medico del Pronto Soccorso del "Veneziale" di Isernia si è espresso anche il manager Asrem Oreste Florenzano intervenendo questa mattina in una trasmissione tv. "La situazione del Pronto Soccorso di Isernia è sotto controllo", ha chiarito il direttore generale dell'Asrem, "tutto il personale medico e infermieristico utilizza i dispositivi di protezione e di sicurezza pertanto, l'effetto diffusione del contagio è assai limitato. E' avvenuto tutto questa notte, ora ci appresteremo ad effettuare le indagini e le verifiche del caso".

Il medico, risultato poi positivo, avrebbe dovuto prendere servizio presso il Pronto Soccorso del nosocomio nel turno di notte quando ha avvertito dei sintomi compatibili con il Covid-19 ed ha chiesto di essere sottoposto a tampone laringo-faringeo. I risultati non sono tardati ad arrivare e la conferma della positività ha messo in allarme, come era prevedibile, l'intero reparto del "Veneziale".

Il medico del Pronto Soccorso, in una intervista, ha chiarito alcuni aspetti di questa vicenda sostenendo di essersi comportato in maniera responsabile ben consapevole della facilità con la quale il virus si trasmette. Il contagio, con molta probabilità, è avvenuto quando si è recato presso la casa di cura nel beneventano ove si trova ricoverata la madre. Ma in quella struttura si è dovuto recare per necessità perché, a seguito di sintomi influenzali sospetti su alcuni ricoverati, la direzione della clinica aveva deciso di dimettere tutte le persone che non presentavano tali sintomi, e lui era l'unica persona che potesse andare a riprendere la madre. Una volta recatosi nella casa di cura, però, al momento delle dimissioni c'è stato un blitz delle forze dell'ordine che ha, di fatto, bloccato la struttura. I pazienti non sono stati più dimessi e sono stati sottoposti a test Covid-19, insieme con gli operatori sanitari. Anche il dottore in questione era presente in loco, ma non avendo avuto contatti nemmeno con la madre, non si è ritenuto necessario effettuare il tampone.

La madre invece è risultata positiva come molti altri ricoverati della casa di cura. Il medico, infine, si dice dispiaciuto di questa situazione e di non poter, benché asintomatico, continuare a svolgere il proprio lavoro accanto ai propri colleghi in un momento in cui si riscontra grande difficoltà e carenza di personale medico. In mattinata saranno processati circa 30 tamponi sul personale sanitario che nei giorni scorsi è stato a contatto con il medico positivo e i risultati dall'Asrem potrebbero giungere già nel bollettino ufficiale delle ore 11.