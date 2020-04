TERMOLI. Il banco della solidarietà. E' questa la nuova iniziativa benefica rivolta alle famiglie e alle persone in difficoltà ideata da don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo.

«Da oggi anche nella nostra comunità e’ stato allestito il banco. Chi vorrà potrà partecipare sia come donatore che come consumatore. Non occorre null’altro che sincerità, cordialità, generosità, rispetto. AIUTIAMOCI AD AIUTARE. in chiesa si trovano a disposizione i sacchetti biodegradabili. Grazie a tutti. “Quando fai l’elemosina non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra” (Vangelo di Matteo 6,3).

Simpatico anche lo slogan usato dal sacerdote, CHI HA METTA, CHI NON HA PRENDA.