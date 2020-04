CAMPOBASSO. Nessun altro caso positivo dopo il medico al Veneziale, 160 i contagi in Molise.

La situazione che si registra al momento in Molise, come da Bollettino ufficiale Asrem delle ore 12 di questa mattina è la seguente.

Su 1222 tamponi processati ben 160 sono risultati positivi, 139 nella provincia di Campobasso e 12 in quella di Isernia, più 9 pazienti di fuori regione.

I ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono 31 oltre ai 2 pazienti di Bergamo che continuano ad essere ricoverati nel reparto di terapia intensiva. 23 pazienti sono ricoverati presso il reparto di malattie infettive, 6 in terapia intensiva più i 2 pazienti lombardi e 1 in terapia sub intensiva.

Da aggiungere a questi i 9 pazienti, 4 molisani e 5 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli. I pazienti positivi asintomatici e, pertanto, in isolamento domiciliare sono 94, 84 nella provincia di Campobasso, 7 nella provincia di Isernia e 3 di altre regioni. Gli asintomatici dimessi dal nosocomio del capoluogo, benché ancora positivi e, pertanto, in isolamento domiciliare sono 16 e tutti della provincia di Campobasso.

Al momento l'Asrem ha accertato 3 pazienti guariti, ovvero che abbiamo ottenuto il doppio negativo a due tamponi fatti in successione e sono tutti della provincia di Campobasso. I pazienti deceduti sono 11, uno in più rispetto a ieri, 9 della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia e 1 di altre Regioni. Attualmente in tutta la Regione ci sono 300 soggetti in isolamento e 34 in sorveglianza e sono quei soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria perché facenti parte della catena dei contatti epidemiologica di soggetti sottoposti a test Covid-19 e risultati positivi.