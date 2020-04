Linea dati a singhiozzo a Petacciato, Di Pardo scrive a prefetto e Tim

PETACCIATO. In un momento come questo, di piena emergenza Coronavirus e intere comunità costrette a restare chiuse in casa, nessuno può permettersi di non avere un accesso funzionale a internet.

Il digital-divide significherebbe il totale isolamento, specie in età scolare, vista la necessità di proseguire con la didattica a distanza online.

Per questa ragione, il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, ha scritto sia al prefetto di Campobasso Federico che alla Tim sollecitando un intervento del gestore della rete fissa affinché garantisca il buon funzionamento della linea internet per poter consentire un corretto svolgimento della didattica on line.

Una richiesta di risoluzione delle anomalie riscontrate sulla linea dati nel territorio comunale.

LA LETTERA

«Il sottoscritto Roberto DI PARDO, in qualità di Legale Rappresentante e Sindaco Pro-Tempore del Comune di Petacciato, facendo riferimento a quanto richiamato in oggetto,− è stato decretato lo stato di emergenza nazionale a seguito dello sviluppo della pandemia prodotta dal diffondersi del Virus COVID-19, fino al 13 Aprile c.a.; − per contrastare il diffondersi di detto Virus il Governo ha imposto il divieto, salvo casi − tanticittadini hanno necessità di fruire della connessione dati per lo svolgimento di ATTIVITÀ LAVORATIVA IN SMART WORKING così come tanti studenti hanno l’obbligo di fruirne per − numerose sono le lamentele che ad oggi giungono circa i disagi legati alla mediocre qualità della connessione, con frequenti disconnessioni, che precludono il corretto svolgimento delle suddette attività, con conseguenze rilevanti, soprattutto per le attività didattiche; tutto ciò premesso il sottoscritto, CHIEDE che siano messe in campo, da parte della Vs. spettabile Società, tutte le azioni necessarie per migliorare al massimo la qualità del segnale dati, soprattutto evitando assenze di banda, per consentire, in questa situazione di emergenza nazionale, lo svolgimento da parte dei cittadini di Petacciato delle ATTIVITÀ LAVORATIVA IN SMART WORKING e per garantire lo svolgimento delle attività DIDATTICHE on-line da casa.

Nel restare a disposizione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti».