Verso il possibile slittamento delle elezioni amministrative, si voterà in autunno?

MONTENERO DI BISACCIA. Uno slittamento in autunno per le elezioni comunali previste a maggio. È quanto potrebbe essere deciso dal Governo. Non è dunque provvedimento già definito ed è per questo che Palazzo Chigi specificava già a metà marzo che ancora “nessuna decisione è stata deliberata dal Governo e che qualsiasi scelta in questa direzione sarà assunta solo dopo avere consultato le forze politiche di maggioranza e di opposizione”.

La stessa norma fissa come presunta data una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020. Nei mesi scorsi erano iniziati i cantieri politici, iniziavano a circolare i toto nomi degli aspiranti candidati sindaci con programmi e proposte. Per ora è tutto rinviato e solo dopo la prossima estate e le auspicate tintarelle di stagione si tornerà a parlare di politica. Gli addetti ai lavori avranno più tempo per tessere strategie ed alleanze e con essi programmi e idee, ma nello stesso tempo si rischia di ritrovarsi in una lunga e logora campagna elettorale.