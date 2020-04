LARINO. Chiuso il trittico Mark Di Meo, Tommaso Occhionero e Nicola Malorni, ritorna anche oggi, sempre dalle 18.30, il consueto e gradito appuntamento con la rubrica giornaliera di infotainment “Termoli in Diretta”, condotta dal nostro editore Nicola Montuori, e trasmessa sia in streaming su Facebook che sul nostro portale di Termolionline.

Nell’edizione odierna, oltre a informazioni e curiosità, ci saranno due temi portanti. Innanzitutto, un collegamento live col sindaco Francesco Roberti, che aggiornerà la cittadinanza sulle ultime novità dell'emergenza Coronavirus a Termoli, vista anche l'attesa per la partenza dei buoni spesa, e per le iniziative di solidarietà in atto, avremo modo anche di parlare di quelle avviate con Termolionline.

Ma non è tutto, ci sarà anche un ospite speciale, che emozionerà gli spettatori. Seguiteci.

L'invito è sempre a partecipare, sia direttamente, telefonando al numero 373.7341501, oppure inviando messaggi sotto la diretta Facebook. Vi aspettiamo numerosi, questa finestra di approfondimento e di infotainment è stata realizzata proprio per voi, costretti per la maggior parte a casa, durante l'emergenza Coronavirus.