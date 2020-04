MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Nicola Travaglini informa che nella mattinata di oggi sono state donate da un imprenditore locale al Comune di Montenero di Bisaccia, 1.000 mascherine protettive che saranno distribuite gratuitamente nei prossimi giorni alla cittadinanza.



"Oggi sono particolarmente lieto di poter informare - ha dichiarato il sindaco Nicola Travaglini - di un bellissimo gesto compiuto da un imprenditore locale, Nicola Sparvieri, amministratore e fondatore della GTM S.r.l. di Montenero di Bisaccia.

L'azienda che produce i marchi Holiday Jeans, Sparvieri Sportswer, Dexter e Oxxy, a seguito del blocco della produzione dovuto all'emergenza sanitaria in corso, ha deciso di riconvertire la sua iniziale attività nel campo dell'abbigliamento, destinandola alla realizzazione di mascherine protettive con tessuti speciali 100% Made in Italy, idrorepellenti, antibatterici, antimicotici e privi di fluoro e derivati.

La bella notizia è che questa mattina Nicola Sparvieri e il suo Gruppo Tessile Molisano S.r.l. hanno donato al nostro Comune un lotto di 1.000 mascherine, che noi consegneremo gratuitamente a partire da sabato mattina alla nostra cittadinanza, per il tramite delle locali organizzazioni di Protezione Civile e di volontariato, secondo le modalità che comunicheremo nella giornata di domani; informo inoltre che, in accordo con il resto della nostra maggioranza consiliare, abbiamo deciso di investire altre risorse nell'approvvigionamento di ulteriori lotti di mascherine, per un totale di altre 3.000 unità, che ci saranno comunque fornite ad un prezzo inferiore a quello di mercato e che noi consegneremo gratuitamente ai nostri concittadini. Nella giornata di domani comunicherò i tempi e le modalità di recapito di questi ulteriori dispositivi di protezione individuale.

Esprimo a nome mio e dell'Amministrazione comunale l'apprezzamento e il sincero ringraziamento a Nicola Sparvieri, un imprenditore che da oltre trent'anni continua a dimostrare che si può fare impresa nel nostro territorio, creando un'azienda solida, innovando e adattando le proprie produzioni al mercato ed espandendo le attività in vari settori, anche all'estero. Un plauso personale per aver garantito nel corso degli anni il lavoro a centinaia di famiglie monteneresi, come accaduto anche in questa occasione in cui lo stop forzato alle produzioni tessili è stato trasformato in un'occasione di nuovo lavoro per le proprie maestranze.

Un'altra buona notizia che ho ricevuto oggi - conclude Travaglini - e che sono felice di poter condividere, è che la prima paziente di Montenero di Bisaccia risultata positiva al Coronavirus è finalmente uscita dal reparto di Rianimazione ed è stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli. Una notizia che fa ben sperare per una progressiva e definitiva ripresa dello stato di salute di questa nostra concittadina, a cui vanno tutti i nostri auguri e il nostro grande incoraggiamento".