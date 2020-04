I pazienti 1 di Montenero e Termoli escono dalla Terapia intensiva

TERMOLI. Nel giro di appena 24 ore sono stati ben due i pazienti che hanno abbandonato la terapia intensiva (o sub-intensiva) all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Dunque, una buona notizia. E non sono due degenti casuali, ma i pazienti 1 dei cluster di Montenero di Bisaccia e Termoli, ossia la 61enne e il primario 60enne. Per loro una degenza di un mese, distante solo di qualche giorno tra i due casi di positività al Covid-19.

Del secondo, addirittura, ieri è stato diffuso in vari gruppo WhatsApp un brevissimo video che testimonia il rientro in corsia nel reparto di Malattie infettive, tra due ali di operatori sanitari e colleghi che ne applaudivano lo scampato pericolo.

Intanto, sul contagio avvenuto al Pronto soccorso dell'ospedale Veneziale di Isernia, 36 sono i tamponi effettuati al personale.

Nel corso delle varie dichiarazioni offerte alla stampa molisana e nei collegamenti diretti in tv, il direttore generale Asrem Oreste Florenzano si è così espresso: «La settimana prossima e l'altra ancora saranno decisive per vedere quella che è la portata del fenomeno nella nostra Regione. Tanto dipende però anche dai comportamenti sociali che la gente adotta cercando davvero di muoversi solo in casi di stretta necessità anche se, capisco, non è semplice. Ritengo che l'aver stabilito delle zone rosse sia servito ad evitare nuovi focolai. Infatti i tamponi che si stanno processando riguardano tutti cluster già conosciuti e persone già sotto sorveglianza o comunque in isolamento precauzionale. Dall'inizio di questa storia abbiamo deciso di attuare una comunicazione chiara e trasparente. In questo frangente l'informazione non è per tranquillizzare le persone, ma per dare una informazione certa, non distorta, ed efficiente per affrontare il tutto con maggiore tranquillità.