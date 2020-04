TERMOLI. L'Asrem estende al 13 aprile la sospensione di alcune attività, già sospese in precedenza, per dare seguito alle norme di contenimento sul distanziamento sociale.

In considerazione del permanere dello stato di emergenza e delle misure anti-contagio previste dal Dpcm di ieri, primo aprile, e facendo seguito alla comunicazione pervenuta dalla direzione generale per la Salute prot. 55034 del 02.0.2020, si dispone la sospensione di tutte le attivita ambulatoriali e di ricovero, fatte salve le prestazioni ambulatoriali recanti motivazione d'urgenza, nonche quelle di dialisi, di radioterapia e quelle oncologiche-chemioterapiche. Sono incluse nelle attività non procrastinabili, sia ambulatoriali che di ricovero, tutte le attivita programmate di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attivita programmate volte alla tutela della salute materno infantile contenute nel Documento della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute come di seguito elencate nella fotogallery.