CAMPOBASSO. Continuano ad aumentare i contagi in Regione, ora sono 167. Ai 160 comunicati dall'Asrem questa mattina si sono aggiunte altre 7 persone. Su 1271 tamponi processati, 167 sono risultati positivi, 144 nella provincia di Campobasso e 13 in quella di Isernia. I ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono 27 oltre ai 2 pazienti di Bergamo che continuano ad essere ricoverati nel reparto di terapia intensiva.

21 pazienti sono ricoverati presso il reparto di malattie infettive, 6 in terapia intensiva più i 2 pazienti lombardi e 2 in terapia sub intensiva. Da aggiungere a questi i 9 pazienti, 4 molisani e 5 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli. I pazienti positivi asintomatici e, pertanto, in isolamento domiciliare sono 99, 87 nella provincia di Campobasso, 8 nella provincia di Isernia e 4 di altre regioni. Gli asintomatici dimessi dal nosocomio del capoluogo, benché ancora positivi e, pertanto, in isolamento domiciliare sono 18 e tutti della provincia di Campobasso. Al momento l'Asrem ha accertato 3 pazienti guariti, ovvero che abbiamo ottenuto il doppio negativo a due tamponi fatti in successione e sono tutti della provincia di Campobasso. I pazienti deceduti sono 11, uno in più rispetto a ieri, 9 della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia e 1 di altre Regioni. Oggi infatti è deceduta una 94enne facente parte degli ospiti risultati positivi presso al casa di riposo di Cercemaggiore e che era stata ricoverata presso il "Cardarelli" di Campobasso. Attualmente in tutta la Regione ci sono 287 soggetti in isolamento e 36 in sorveglianza e sono quei soggetti sottoposti a quarantena obbligatoria perché facenti parte della catena dei contatti epidemiologica di soggetti sottoposti a test Covid-19 e risultati positivi.

Il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano ha chiarito che "i tamponi che si stanno processando in queste ore riguardano tutti cluster già conosciuti e persone già sotto sorveglianza o comunque in isolamento precauzionale." Pertanto anche i nuovi casi riguardano comunque persone che avevano già avuto contatti con casi di contagio conclamati e non sono attinenti a nuovi focolai nel territorio regionale. Il manager Asrem ha inoltre sostenuto che "la settimana prossima e l'altra ancora saranno decisive per vedere quella che è la portata del fenomeno nella nostra Regione. Tanto dipende però anche dai comportamenti sociali che la gente adotta cercando davvero di muoversi solo in casi di stretta necessità anche se, capisco, non è semplice".