CAMPOBASSO. Ancora in ascesa i contagi in Regione, ora sono 174, su 1.362 tamponi effettuati. Si tratta di 149 persone in provincia di Campobasso, 15 in provincia di Isernia e 10 provenienti da fuori regione.

Nelle ultime ore si sono aggiunte altre 7 persone e sono stati analizzati 91 tamponi in più rispetto ai dati ufficiali delle ore 18.00 di ieri sera. Tra gli ultimi tamponi processati, anche i 36 effettuati sugli operatori sanitari del "Veneziale" di Isernia venuti in contatto con il medico del Pronto Soccorso del nosocomio pentro risultato positivo nella tarda serata di mercoledì scorso.

Solo 1 dei 36 tamponi è risultato positivo ed è quello di un operatore sanitario residente a Venafro e che non lavora nel Pronto Soccorso ma presso un altro servizio del "Veneziale". Si tratta del secondo caso di contagio nella città di Venafro. Dai dati ufficiali del Bollettino Asrem delle ore 11.00 su un totale di 1362 tamponi finora effettuati in Regione, 174 sono risultati positivi, 149 nella provincia di Campobasso e 15 in quella di Isernia, 10 invece di altre Regioni.

I ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, sono 30 oltre ai 2 pazienti di Bergamo che continuano ad essere ricoverati nel reparto di terapia intensiva. 22 pazienti sono ricoverati presso il reparto di malattie infettive, 6 in terapia intensiva più i 2 pazienti lombardi e 2 in terapia sub intensiva. Da aggiungere a questi i 9 pazienti, 4 molisani e 5 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli. I pazienti positivi asintomatici e, pertanto, in isolamento domiciliare sono 105, 92 nella provincia di Campobasso, 9 nella provincia di Isernia e 4 di altre regioni. Gli asintomatici dimessi dal nosocomio del capoluogo, benché ancora positivi e, pertanto, in isolamento domiciliare sono 18 e tutti della provincia di Campobasso. Resta invariato a 3 il numero dei pazienti guariti ovvero che abbiamo ottenuto il doppio negativo a due tamponi fatti in successione e sono tutti della provincia di Campobasso.

I pazienti deceduti sono 11, 9 della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia e 1 di altre Regioni. L'11esimo decesso è stato registrato ieri mattina e riguarda una donna di 94 anni, ricoverata al "Cardarelli", ma facente parte dei contagiati della casa di riposo di Cercemaggiore. Presenti in tutto il territorio regionale Regione 287 persone in isolamento e 36 in sorveglianza e sono le persone asintomatiche ai quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.