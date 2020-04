Il sindaco Di Pardo chiude il cimitero di Petacciato

PETACCIATO. Il sindaco Roberto Di Pardo chiude il cimitero di Petacciato.

«Pur non condividendo, questa mattina, sono stato costretto ad emettere ordinanza di chiusura del cimitero fino a un mese dopo la fine dell’emergenza:

"Si ordina la chiusura immediata del cimitero di Petacciato fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatta salva l’esecuzione delle operazioni cimiteriali da eseguire in condizioni di sicurezza (accesso di non più di due familiari per volta per consentire l’addio ai propri cari); o al personale com/le di posizionare idonea segnaletica alle porte del cimitero per informare i cittadini del periodo di chiusura".

I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori».