TERMOLI. Si chiude stasera alle 18.30 la seconda settimana di programmazione della video-rubrica di infotainment in live streaming "Termoli in Diretta", curata dall'editore di Termolionline, Nicola Montuori.

Una settimana importante, che ha visto debuttare i collegamenti e rendere più frizzanti e interessanti questi incontri misti tra intrattenimento, analisi, approfondimento e informazione.

Chiuso il pokerissimo Mark Di Meo, Tommaso Occhionero, Nicola Malorni, Francesco Roberti e la graditissima sorpresa con la musica di Donato Santoianni, stasera, dalle 18.30, si parlerà di come restare in forma e tenersi in ordine al tempo del Coronavirus: ospiti di Termoli in Diretta saranno una dietologa, un personal trainer e un parrucchiere.

Nell’edizione odierna, ovviamente, non mancheranno informazioni e curiosità.

L'invito è sempre a partecipare, sia direttamente, telefonando al numero 373.7341501, oppure inviando messaggi sotto la diretta Facebook. Vi aspettiamo numerosi, questa finestra di approfondimento e di infotainment è stata realizzata proprio per voi, costretti per la maggior parte a casa, durante l'emergenza Coronavirus.