TERMOLI. Covid-19: pronti 236mila euro per fronteggiare l’emergenza alimentare.

L’emergenza alimentare, già piaga sociale a Termoli, si è aggravata maggiormente con l’arrivo del Covid-19 che ha portato alla chiusura forzata di numerosissime attività ed i cui titolari, da diverse settimane, non hanno più l’introito monetario utile ad acquistare beni di prima necessità. Per fronteggiarla il Governo, e la Regione Molise, ha stanziato dei contributi da destinare a persone e famiglie in difficoltà: a Termoli spettano 236mila euro, commisurate in base al numero di abitanti, che nei prossimi giorni saranno destinate alle fasce più deboli, come ha annunciato in anteprima il sindaco Francesco Roberti all’editore di TermoliOnLine Nicola Montuori durante la diretta quotidiana.

È bene specificare che il contributo è destinato ai soli aiuti alimentari, sotto forma di buono spesa o pacco alimentare: «Purtroppo non è denaro spendibile per pagare l’affitto o le bollette – ha chiarito immediatamente il sindaco – È destinato al solo aiuto alimentare». Al momento non è possibile sapere, con certezza, il numero dei richiedenti o quello dei destinatari di tale contributo: «Il contributo non contempla, infatti, solo le famiglie e le persone a cui il Comune dava già un aiuto, ma deve includere anche le persone che oggi, per motivi strettamente legati al Covid-19, hanno dovuto sospendere le loro attività e non hanno più introiti che consentano loro di fare la spesa», ha aggiunto il primo cittadino.

Il sistema di aiuti sarà presentato nei prossimi giorni sui canali ufficiali del Comune di Termoli ed anche le domande dovranno pervenire in maniera telematica, per evitare spostamenti non necessari dei cittadini. I beneficiari, d’altro canto, saranno avvisati tramite e-mail o messaggio telefonico o su whatsapp. «Attiveremo altri due numeri verdi che i cittadini potranno utilizzare per ogni chiarimento o necessità – ha concluso Roberti - Stiamo cercando di creare anche delle postazioni, sul territorio, dove il cittadino selezionato per il contributo potrà recarsi per ritirarlo, previo appuntamento pervenuto via mail o via messaggio, così da evitare assembramenti sul Comune e presso la postazione. Avremo diverse postazioni: Difesa Grande, San Pietro, centro, Madonna del Carmelo, che consentiranno alle persone di muoversi il meno possibile. Si tratta di una rete che il Comune sta costruendo assieme alla Caritas, alla Protezione Civile ed ai volontari».