CAMPOCHIARO. Sono arrivati dal cielo con l'elicottero dell'Esercito Italiano.

Sono i militari che sia nella giornata di ieri che oggi hanno consegnato i dispositivi sanitari alla Protezione Civile della Regione Molise per poter continuare a fronteggiare, come il resto d'Italia, questa terribile emergenza sanitaria. A renderlo noto il Direttore della Protezione Civile Regionale, Alberta De Lisio, direttamente dal suo profilo social.

Ci sono le foto e i video dell'atterraggio e della consegna del materiale, tutto davvero sembra così surreale. Ma ad accompagnare le foto e i video ci sono delle parole che, la dirigente della Protezione Civile, scrive a cuore aperto e toccano davvero l'anima.

"Quando questo terribile, lunghissimo tempo finirà lui, quel ragazzo sconosciuto, e il suo sguardo, sarà uno dei ricordi più forti ed emozionanti. Vedere arrivare l’elicottero dell’esercito tra le nostre montagne innevate, atterrare alzando una nuvola di erba e terra, i militari che si sganciano a portellone già aperto per consegnarci i dispositivi sanitari e poi quel gesto istintivo del ‘ciao’ di un ragazzo come noi, come noi proiettato in una situazione vista solo nei film di fantascienza, ripreso da un saluto militare più formale che sapeva di rispetto e di vicinanza.

Quella mano alzata a salutarci mi ha emozionata moltissimo.

Non ci potevamo parlare ma non ho mai sentito nessuno così vicino. La nostra è una grande famiglia e sono certa che ce la faremo tutti insieme. Ce lo dobbiamo. Siamo davvero un grande Paese". E ancora "Sono tornati. Stamattina. Con il loro carico di sorrisi e di speranza. Il nostro Esercito davvero è una risorsa di bene per tutti. Insieme ce la faremo".

Sapere che a capo della Protezione Civile c'è una persona che, oltre ad adoperarsi senza sosta in un momento così tragico, riesce ad emozionarsi ed emozionare per un gesto semplice ma dal grande valore, ci fa stare meglio. E scusate se è poco.