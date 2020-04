Covid-19, dopo l'ordinanza Toma: Roberti parla di mascherine e norme da rispettare

TERMOLI. Le mascherine sono divenute gli oggetti più preziosi da possedere, le star dei dispositivi di protezione personale: i pochi che posseggono quelle chirurgiche o contraddistinte dalle sigle Ffp2 e Ffp3 se le tengono strette, altri provano a farle in casa con scampoli di stoffa o con la carta forno e chi ha la fortuna di averne qualcuna in più, la vende a prezzi stratosferici, anche sui siti online dove solitamente si potevano reperire a buon mercato. Sono davvero utili? Quelle casalinghe funzionano o creano solo danni?

Domande lecite a cui i cittadini chiedono risposte e delucidazioni univoche. Sì perché, ancora oggi, dopo settimane in cui siamo passati da un’emergenza sanitaria ad una vera e propria pandemia, ci si domanda se sia il caso di indossarle tutti o se siano indicate esclusivamente per i soggetti più a rischio. Sull’argomento dibattono e si dividono anche gli addetti del settore (medici, virologi e Protezione Civile). E questo non fa che creare maggior confusione tra la popolazione che, spaesata, cerca risposte nei vari decreti e nelle ordinanze che Governo, Regione e sindaci varano quasi quotidianamente.

A maggior ragione che, in una città come Termoli, le mascherine sono praticamente introvabili e, se si scovano, raggiungono cifre che non tutti possono permettersi. Il tema ricorre anche nell’ordinanza che il Governatore della Regione Molise Donato Toma ha emanato oggi, venerdì 3 aprile ed in cui risulta obbligatorio indossare la mascherina a Termoli, così come chiarito anche nella nuova ordinanza targata Roberti che prevede l’obbligatorietà della mascherina per i residenti termolesi che escono fuori dai confini cittadini (sempre e solo autorizzati dai motivi dettati dall’emergenza lavorativa o sanitaria) e per i non residenti che arrivano in città per le stesse ragioni.

A mettere un punto sulla questione ci ha pensato lo stesso sindaco di Termoli Francesco Roberti che, in diretta con l’editore di TermoliOnLine Nicola Montuori, ha bacchettato chi continua a «scherzare sulle interpretazioni» e chi non ha ancora compreso la gravità della situazione: «Vi dico solo che dal 2 aprile ad oggi abbiamo 30 persone in isolamento. Se vogliamo continuare a giocare saremo qui fino al 35 di agosto. Alcuni fanno finta di non capire», ha commentato il primo cittadino.

Ad incentivare i contagi, secondo Roberti, c’è «il mancato rispetto delle norme e la carenza di segnalazioni che, invece, andrebbero fatte, assieme alle mancate segnalazioni di chi è tornato dal nord, prima che tutta Italia divenisse zona rossa. Si continua a giochicchiare: ci si può muovere da un comune all’altro solo per motivi di lavoro o di salute. Se venite a Termoli a comprare le sigarette o a fare la spesa, cosa per altro vietata, dovete indossare le mascherine, siete obbligati a metterla. Se risiedi a Termoli ed esci a fare la spesa ti attieni alle regole già ripetute, distanza sociale e pulizia delle mani, anche se si indossano i guanti. È bene lavare le mani anche con i guanti per evitare contagi, visto che i guanti sono più contagiosi delle mani».

Roberti ha risposto, in diretta, ai numerosi dubbi circa il reperimento delle mascherine: «Se vieni a Termoli per lavoro vuol dire che il tuo datore di lavoro, secondo quella che è stata la riorganizzazione dei settori, ti ha già fornito e munito di dispositivi di protezione». Per chi risiede a Termoli, invece, e non ha la mascherina, «deve continuare a seguire le regole seguite finora. Se avete la mascherina ben venga, in caso contrario è importante non creare assembramenti». Il primo cittadino ha voluto chiarire la questione intervenendo anche sulla psiche dei cittadini che puntano il dito contro chi non indossa una mascherina, utilizzando spesso termini e comportamenti cruenti: «Per chi volesse evitare il problema psicologico a chi vede qualcuno senza mascherina e si mette a sclerare al centro commerciale, va bene anche quella di pezza. Ma sappiate che questa tipologia di mascherina non può proteggervi. Resta la regola della distanza sociale».

A cadere vittime del bullismo in versione Covid-19, oltre a coloro che non indossano le mascherine, sono anche i cittadini che passeggiano in solitaria o i genitori che portano a spasso i propri figli, peraltro autorizzati dall’ultimo decreto governativo: «Dobbiamo uscire il meno possibile, come accaduto fino a quattro giorni fa - È stata fatta un’osservazione sul fatto che ci sono bambini che purtroppo soffrono in casa, persone che patologicamente hanno la claustrofobia in casa. Quando vediamo queste piccole sfumature cerchiamo di ragionare sulle motivazioni. Non esistono persone che hanno vantaggi rispetto ad altre, dove possiamo resistere facciamolo. Conta che non ci sia assembramento e che i genitori che portano in giro i figli non lo facciano con bici, monopattini, pallone per recuperare ciò che non è stato fatto in un mese».