Pazienti trasferiti al Vietri, Puchetti: spazi lontani dalla Rsa e tamponi negativi

LARINO. Con la riapertura di due reparti dell’ospedale Vietri di Larino e il contestuale trasferimento di diversi degenti da altri nosocomi della regione, interviene il sindaco Pino Puchetti, che il ritorno a una piena operatività del presidio frentano aveva chiesto, aggregando quasi la totalità dei sindaci molisani. Presentando sul piano di emergenza Covid-19 una richiesta di garanzie sulle condizioni dei pazienti trasferiti all’ospedale Vietri di Larino, indirizzata al Governatore Toma e al manager Asrem Florenzano.

«Il sottoscritto Giuseppe Puchetti, sindaco del comune di Larino, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, avendo appreso che dalla giornata odierna saranno trasferiti nello stabilimento del Vietri pazienti non contagiati provenienti da case di riposo e da ospedali dove sono risultati casi di contagio, chiede a Regione e Asrem che queste persone, immediatamente prima di essere collocate nella struttura del Vietri di Larino, siano sottoposte a tampone di verifica di negatività e gli spazi individuati per il loro ricovero dovranno essere staccati e separati dalla zona attualmente destinata a Rsa con persone anziane e non autosufficienti al fine di tutelarne la loro salute. Certo della Vostra attenzione e sensibilità, fiducioso, porge distinti saluti».

Vedremo quale sarà la risposta dei vertici regionali.