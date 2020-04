Il sindaco Primiani ha annullato la Carrese di Ururi

URURI. Apparso oggi sul sito web istituzionale del comune di Ururi il richiamo al decreto datato 3 aprile con cui il sindaco, Raffaele Primiani, ha annullato la Carrese di Ururi programmata come sempre per il 3 maggio. Un provvedimento discusso giorni fa con le associazioni dei Carri, inevitabile per via dell'emergenza Coronavirus.

«L'emergenza sanitaria in corso, con immenso rammarico, ci ha costretto a uno stop forzato della nostra amata tradizione, la Corsa dei Carri. Non avrei mai voluto dare questa notizia soprattutto dopo gli innumerevoli sforzi del popolo dei Carri che quotidianamente garantisce la vita della nostra tradizione. Quest'anno sarà un 3 maggio, diverso, troppo diverso da quello che siamo abituati a vivere, ma con la consapevolezza che ritorneremo presto alla nostra vita che assolutamente non deve essere distante dalla nostra Corsa dei Carri», il commento del primo cittadino.