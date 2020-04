M5S: «Sarebbe stato molto più logico chiudere fino al 13 con una zona rossa la città»

TERMOLI. Ancora una volta il Movimento 5 Stelle di Termoli prende di mira il Governatore Toma e stavolta con la sua "ordinanza Arancione/Rosa" per il comune di Termoli.

«La fantasia ai tempi del Coronavirus. Spieghiamo un attimo cercando di capire. I cittadini che vengono a Termoli dovranno obbligatoriamente indossare i Dpi, le mascherine per intenderci; quelli di passaggio, altrettanto e chi esce da Termoli idem. Quindi per logica, i termolesi possono uscire anche senza mascherina o meglio non hanno obblighi. Perché ci domandiamo, Toma perché? Come fai a partorire queste aberrazioni mentali?

Ti ricordiamo, Presidente illusionista, che Termoli conta più di 20 casi e non ancora si accertano per bene i contatti che hanno avuto gli ultimi positivi per cui potrebbero essere (speriamo di no), molti di più. Invece nei paesi dell'hinterland, troviamo Campomarino un caso, Portocannone e San Martino 0, Ururi 2 e più o meno a parte Montenero, ci si attesta su questi numeri con tantissimi altri paesi a O, quindi ci spieghi il senso di questa inutile ordinanza? E poi ci rimettiamo alle parole del tuo pupillo Roberti, le mascherine chi le da a tutti questi cittadini? Chi, spiegacelo.

Sarebbe stato molto più logico chiudere fino al 13 con una zona rossa la città ed impedire a tutti di uscire se non per urgentissime necessità, cosi da avere più forze dell'ordine per il presidio del territorio e forse uscire definitivamente da questa grave situazione.

Ma purtroppo A LAVA’ ‘A CAPA ‘O CIUCCIO SE PERDE L’ACQUA, ‘O TIEMPO E ‘O SSAPONE».