​Covid-19: Gara di solidarietà a Portocannone

PORTOCANNONE. In questi giorni di emergenza che hanno acuito vecchie e nuove situazioni di povertà e di indigenza, fa particolare notizia quello che succede a Portocannone.



Il centro Arbëreshë, afflitto da diversi anni da una crisi finanziaria che ha messo a dura prova amministrazione comunale e popolazione, sta dimostrando una considerevole capacità di resilienza; sono diverse infatti le notizie di iniziative di solidarietà e di volontariato che giungono dal paese bassomolisano.

Abbiamo chiesto un commento al primo cittadino Giuseppe Caporicci, impegnato, come tutti i Sindaci, in prima persona nella gestione dell'emergenza.

"È sotto gli occhi di tutti che assieme ai colleghi della Giunta, al Consigliere con la delega alle politiche sociali e con l'Assistente sociale, stiamo affrontando una situazione di grande difficoltà, aggravata dal fatto di non poter contare su un'adeguata struttura comunale (causa dissesto finanziario e prepensionamenti per "quota 100“, il comune di Portocannone opera con 3 soli dipendenti in servizio effettivo su 8 previsti dalla pianta organica minima, gestendo i servizi primari tramite collaborazioni esterne, NDR) nè sulla presenza di una Stazione dei Carabinieri o di personale di Polizia Locale.

Con queste premesse confesso che temevo che il sopraggiungere della Crisi da COVID-19 potesse mettere la Comunità in ginocchio, soprattutto nelle fasce sociali piu deboli.

Invece devo dire che l'ente comunale è stato affiancato in maniera egregia da diverse persone che, a vario titolo si sono messe a disposizione.

È stato potenziato il servizio consegna spesa alimentare e farmaceutica, già operativo presso il Comune per mezzo dei Volontari del servizio civile nazionale, con la collaborazione dell'Associazione di Volontariato RGPT Carabinieri in C.do che ha inoltre garantito un servizio per regolare l'afflusso dell' utenza davanti alla farmacia ed agli studi medici.

Si sono inoltre rafforzate le attività delle associazioni già operative nel campo dell'assistenza alle famiglie bisognose (Caritas Parrocchiale , Associazione BVM di Costantinopoli, Auser Portocannone ) che hanno visto incrementare le richieste di aiuto da parte di nuclei famigliari in difficoltà essendo venute meno, a causa della blocco di molte attività, diverse occasioni di lavoro, in particolare quelle occasionali.

Insomma, grazie anche alla messa a disposizione da parte del Governo di risorse per i c.d. Buoni Spesa, per la fruizione dei quali abbiamo immediatamente pubblicato il relativo avviso pubblico, si è attivata una vera e propria rete di solidarietà per fare in modo che nessuno resti solo.

Devo dire che la Comunità sta rispondendo a questa situazione di disagio con grande compostezza, ma non dimenticando chi è rimasto indietro.

Questo è indubbiamente un motivo di orgoglio per ogni Cittadino di Portocannone."