Altri due contagi a Termoli: diventano così 25 i casi positivi di Covid-19 in città

TERMOLI. Prima giornata con l'obbligatorietà delle mascherine per chi esce dalla città di Termoli, opportunamente autorizzato, ossia in possesso di quei requisiti che ne fanno motivi urgenti, di salute e lavoro, sia per coloro che in città debbono recarsi da altre località, sempre con valide e giustificate ragioni.

Per quanto riguarda la mappa dei contagi, rispetto a ieri, in provincia di Isernia si sono aggiunti i 23 positivi della casa di riposo "Tavola Osca" e 1 di Roccamandolfi, ricoverato all'ospedale Cardarelli.

In provincia di Campobasso, oltre all'amministratore comunale e dipendente regionale di Baranello, ci sono due casi a Termoli (quota 25 raggiunta) e altri due a Campobasso città.