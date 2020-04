Buoni spesa, pubblicato l'avviso del Comune di Termoli: come fare per richiederli

TERMOLI. C'era attesa enorme per la pubblicazione dell'avviso con cui il Comune di Termoli avrebbe dato il via alla fase di richieste dei cosiddetti buoni spesa.

Il testo dell'avviso pubblico.

VISTO il D.P.C.M. del 28 marzo 2020 riguardante i criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020;

VISTA l’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 riguardante le risorse da destinare e le misure urgenti di solidarietà alimentare;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 01.04.2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 03.04.2020 con la quale sono stati forniti gli indirizzi operativi per l’individuazione dei destinatari dei contributi per le misure di solidarietà familiare e per i buoni spesa;

RENDE NOTO AVVISO PUBBLICO per fronteggiare mediante misure straordinarie di sostegno in favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020

Art. 1 – Oggetto.

Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per l’individuazione dei destinatari delle misure straordinarie di sostegno di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi alimentari a causa del venir meno della fonte di reddito, stante l’emergenza epidemiologica in corso. Quanto previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell’art. 12 della legge n. 241/90 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni.

Ai fini del presente avviso si intendono: a) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente avviso e nelle fattispecie riportate nell’allegato. b) per “buono spesa”, il titolo spendibile esclusivamente negli esercizi commerciali individuati dal Comune di Termoli, il cui elenco è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Termoli, www.comune.termoli.cb.it. Il Buono spesa e deve essere speso entro la data di scadenza indicata nel buono spesa.

Art. 3 – Buono spesa.

Il Buono spesa è utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari esclusivamente presso gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Termoli, il cui elenco è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Termoli, www.comune.termoli.cb.it. L’importo complessivo da erogare mediante buoni spesa e da assegnare fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare è determinato nel seguente modo: Numero Componenti del nucleo familiare Importo complessivo da erogare mediante buoni spesa Nucleo familiare costituito da una sola persona € 100,00 Nucleo familiare costituito da 2 persone € 150,00 Nucleo familiare costituito da 3 persone € 200,00 Nucleo familiare costituito da 4 persone € 250,00 Nucleo familiare con 5 persone e oltre € 300,00 L’ammontare delle risorse assegnate al Comune di Termoli è pari ad € 236.745,86 e nei limiti delle predette risorse si provvede ad erogare buoni spesa ai beneficiari

Art. 4 – Requisiti del nucleo familiare per accedere al beneficio.

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare, come risulta dallo stato di famiglia. Alla procedura possono partecipare i cittadini residenti nel Comune di Termoli alla data di emanazione del presente avviso e rientranti nelle seguenti casistiche: - nuclei familiari che non hanno disponibilità economiche per soddisfare le primarie esigenze di vita per effetto del COVID 19 a causa della chiusura e della limitazione delle attività in base al Dpcm ed altre disposizioni contro il coronavirus, non percettori di reddito, pensione o qualsiasi altra forma di beneficio o sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, indennita’ di mobilita’, cassaintegrazione guadagni, altre forme di sostegno locale o regionale) ; - nuclei familiari in stato di bisogno, percettori di reddito mensile, pensione o qualsiasi altra forma di beneficio o sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassaintegrazione guadagni, altre forme di sostegno locale o regionale), di importo mensile non superiore ad € 300,00.

Avranno la precedenza nell’assegnazione dei buoni spesa, fino a concorrenza delle risorse disponibili, i nuclei familiari in possesso dei predetti requisiti secondo le seguenti priorità:

Priorità 1: Nuclei familiari con figli minori e/o con componenti affetti da disabilità non assegnatari, al momento, di alcuna misura di beneficio o sostegno pubblico o non percettori di alcuna forma di reddito;

Priorità 2: Nuclei familiari senza figli minori e/o con componenti affetti da disabilità non assegnatari, al momento, di alcuna misura di beneficio o sostegno pubblico o non percettori di alcuna forma di reddito;

Priorità 3: Nuclei familiari con figli minori e/o con componenti affetti da disabilità già assegnatari di beneficio o sostegno pubblico o percettori di qualsiasi forma di reddito entro i limiti previsti dall’art. 4;

Priorità 4: Nuclei familiari senza figli minori e/o con componenti affetti da disabilità già assegnatari di beneficio o sostegno pubblico o percettori di qualsiasi forma di reddito entro i limiti previsti dall’art. 4. Osservando i criteri di priorità, a parità di requisiti si riconoscerà l’importo da erogare mediante buoni spesa ai sensi di quanto previsto dall’art 3 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle domande da parte della piattaforma telematica del Comune di Termoli, che attesterà data e ora di acquisizione.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda.

L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Al fine di contenere i rischi del contagio, l’istanza deve essere redatta attraverso la piattaforma telematica, messa a disposizione presso il sito istituzionale del Comune di Termoli, www.comune.termoli.cb.it e si può presentare dal giorno 6 aprile 2020 (dalle ore 9,00) fino al giorno 10 aprile 2020, (ore 13,00).

Pertanto le domande trasmesse non telematicamente ma inviate, esclusivamente, su modelli cartacei al Comune di Termoli mediante email o all’ufficio protocollo del Comune non verranno ammesse.

L’amministrazione comunale si riserva, anche in base alle risultanze della presente procedura di riproporre l’iniziativa, individuando altre date di presentazione delle domande, nel caso in cui vengano registrate economie di spesa. L’istanza dovrà essere presentata attraverso la modalità che viene di seguito esplicitata: - la domanda deve essere compilata dettagliatamente attraverso piattaforma telematica messa a disposizione presso il sito istituzionale del Comune di Termoli, www.comune.termoli.cb.it . Il sistema telematico attesterà data e ora di acquisizione della relativa domanda. Il sistema telematico provvede all’archiviazione delle domande ricevute e al successivo invio al Comune di Termoli per la loro valutazione.

Si precisa che il cittadino può far acquisire il modello di istanza solo tramite piattaforma telematica resa disponibile presso il portale www.comune.termoli.cb.it., allegando copia del documento di riconoscimento. Dopo la compilazione telematica dell’istanza nel caso in cui non può essere allegata telematicamente copia del documento di riconoscimento, quest’ultimo può essere inviato in allegato ad un messaggio “Whatsapp” al numero attivato dal Comune di Termoli 3355767403, copia della carta d’identità, acquisendo l’immagine dalla telecamera del proprio smart-phone. L’attivazione del servizio telematico e del servizio Whatsapp ha la finalità di evitare che il cittadino si debba recare presso gli uffici del Comune di Termoli per la consegna e protocollazione della domanda.

Per i cittadini impossibilitati a trasmettere l’istanza telematicamente saranno messe a disposizione postazioni informatiche abilitate all’acquisizione delle relative domande presso l’ufficio del Comune di Termoli sito in Largo Martiri delle Foibe – (ex sportello Rieco). Presso l’ufficio del Comune di Termoli verranno applicate le misure contenute nei Dpcm emanati nell’ambito dell’emergenza Covid, durante l’orario di apertura al pubblico. Nel caso in cui risultino economie di risorse in seguito all’assegnazione degli importi ai beneficiari si stabiliranno nuovi termini di presentazione e di scadenza delle relative domande, dando avviso sul sito istituzionale del Comune di Termoli.

Art. 6 – Procedura per la concessione del buono spesa.

L’amministrazione comunale si riserva di prendere atto dei soggetti beneficiari con successivo atto pubblico e nel rispetto della privacy di ciascuno successivamente alla fase di erogazione, stante l’urgenza legata all’emergenza in corso. Ai beneficiari, aventi titolo, verrà comunicato al recapito telefonico tramite sms o all’indirizzo email indicato nel modello di domanda, data e luogo di ritiro del buono spesa. Il richiedente dovrà presentarsi presso il luogo indicato con il proprio documento di identificazione ovvero copia di esso, sottoscrivendo il documento nella forma di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini del ritiro dei buoni spesa. Le domande acquisite dovranno essere valutate, osservando i criteri di priorita’, fino alla concorrenza delle risorse disponibili secondo l’ordine cronologico di acquisizione delle domande tramite il sito istituzionale www.comune.termoli.cb.it.

Art. 7 – Verifica delle dichiarazioni rese L’amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, provvedendo all’attivazione delle misure previste dalla normativa vigente in caso di false dichiarazioni. Per eventuali chiarimenti possono essere contattati i seguenti numeri 0875.712515 ovvero 0875.712510 ovvero 335.6296090.