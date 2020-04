Nuovo contagio all'ospedale Veneziale di Isernia, tamponi per gli operatori sanitari

ISERNIA. Si allarga a macchia d’olio il numero dei contagiati in provincia di Isernia. Dai dati ufficiali di questa mattina ben 24 i tamponi positivi in territorio pentro. 23 riguardano ospiti e operatori sanitari della casa di riposo “Tavola Osca” di Agnone, nuovo focolaio per il quale l’Asrem sta vagliando la provenienza, ponendo in essere una mappa epidemiologica dei contatti relativi alla prima anziana risultata positiva nella giornata di giovedì. Ma un nuovo positivo è stato accertato anche al “Veneziale” di Isernia, trattasi di un anziano di Roccamandolfi ricoverato il 23 marzo nel reparto di Ortopedia e poi trasferito in Medicina presso lo stesso nosocomio pentro perché era subentrata una polmonite. Sottoposto già a test Covid-19 era risultato negativo. Successivamente è stato di nuovo trasferito al reparto di Ortopedia per essere sottoposto ad intervento, ma il primario Enzo Bianchi, ha chiesto che venisse effettuato un nuovo tampone sul paziente e, questa volta, ha dato esito positivo. Nella giornata di oggi saranno pertanto sottoposti a tampone gli operatori sanitari venuti a contatto con il degente sia nel reparto di Medicina che in quello di Ortopedia del “Veneziale”. Inoltre entrambi i reparti saranno sottoposti a sanificazione. Continua a non arrestarsi l’ondata dei contagi in Molise e, tra questi, molti riguardano operatori sanitari.