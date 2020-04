MONTENERO DI BISACCIA. Come era plausibile secondo l'ordinanza di ieri del Governatore Toma, oggi estesa con numero progressivo diverso anche alle ex zone rosse di Pozzilli e Venafro, rimossi i varchi a Montenero di Bisaccia.

Lo annuncia il sindaco Nicola Travaglini: «Dopo le notizie di ieri relative all'Ordinanza del Presidente della giunta Regionale del Molise, Donato Toma, vi informo che da oggi saranno tolti i blocchi ai varchi in entrata e uscita dal territorio di Montenero di Bisaccia.



Vorrei però chiarire una cosa: restano sempre in vigore in tutta Italia (quindi anche sul nostro territorio) le regole definite dai precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le quali voglio ricordare la seguente: "È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute".

Siamo quindi in "zona rossa", così come lo è tutta Italia.

Certo è che per motivi di lavoro, purché provvisti di mascherina obbligatoria e purché si tratti di attività consentite dai Decreti governativi, si può entrare e uscire dal territorio con autodichiarazione al seguito.

Tanto per essere ancora più chiari, la riapertura delle vie di comunicazione non significa automaticamente che adesso ci si possa recare a fare una passeggiata sul lungomare o a fare la spesa in un altro comune: ci si può spostare solo per gravi urgenze o per giustificate necessità.

Per sconfiggere il virus, bisogna restare a casa! Questa regola, assieme a quelle del divieto di assembramenti, di rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone e dell'igiene personale, restano basilari.

Ricordate che da oggi, in più, sul nostro territorio diventa obbligatorio per tutti l'uso della mascherina! A tale proposito informo che in aggiunta alle strade indicate ieri per la distribuzione delle mascherine, i volontari della "Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets" consegneranno questo pomeriggio anche presso le abitazioni di viale Europa.

Oggi, però, voglio parlarvi anche di un'iniziativa benefica che abbiamo ideato e concretizzato in questi giorni, nella quale crediamo molto e che abbiamo chiamato "Montenero Solidale". Si tratta di una raccolta fondi da destinare al sostegno alimentare per le famiglie in difficoltà a causa del Coronavirus Covid-19.

A questo scopo il nostro Comune ha creato un conto corrente dedicato, sul quale è possibile far confluire le proprie donazioni per sostenere chi ha più bisogno in questo momento. Qui di seguito trovate i dati per poter fare la vostra donazione:

• Intestazione: Comune di Montenero di Bisaccia

• Causale: Donazione per emergenza Covid-19 + il Codice Fiscale del donante

• Iban: IT 61 E 08189 41190 000000017075

• Bic/Swift (solo per chi effettua un bonifico dall'estero): ICRAITRR59Z

Sappiate inoltre che è possibile detrarre fiscalmente la somma donata ai sensi dell'art. 66 del D.L. 17/03/2020 n. 18.

E ricordate che quello che per noi può essere un piccolo gesto, per altri può significare la vita! Grazie.