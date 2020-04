TERMOLI. Restano stabili dopo il boom della mattina i contagi da Covid-19 in Molise: a quota 204. Anche se altre decine di tamponi sono processati in queste ore e nelle prossime se ne avranno i risultati. E' quanto emerge dal bollettino serale diffuso dall'Asrem. Cambia il numero dei ricoverati, che passa da 30 a 28.

Dal Bollettino Ufficiale Asrem delle ore 18.00, nessun nuovo tampone è stato processato, infatti sono sempre 1491 i tamponi finora effettuati. 204 sono risultati positivi, 154 nella provincia di Campobasso e 40 in quella di Isernia, 10 invece di altre Regioni.



I ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione, attualmente sono 28 ai quali vanno aggiunti i 2 pazienti di Bergamo che continuano ad essere ricoverati nel reparto di terapia intensiva. 22 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive, 5 in terapia intensiva più i 2 pazienti lombardi e 1 in terapia sub intensiva. Da aggiungere a questi i 9 pazienti, 4 molisani e 5 di altre regioni, ricoverati presso il Neuromed di Pozzilli.

I soggetti positivi asintomatici e, pertanto, in isolamento domiciliare sono 134, 95 nella provincia di Campobasso, 35 nella provincia di Isernia e 4 di altre regioni. Sono 18 gli asintomatici dimessi dal nosocomio del capoluogo e, in molti di questi casi, gli ulteriori tamponi effettuati sono risultati inconclusivi, ovvero, non hanno ancora dato la garanzia di essere negativi. Ma si tratta comunque di persone in via di guarigione.

Aumenta a 6 il numero dei pazienti guariti certificati, tutti della provincia di Campobasso. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

Invariato il numero dei pazienti deceduti sono 11, 9 della provincia di Campobasso, 1 della provincia di Isernia e 1 di altre Regioni.

Presenti in tutto il territorio regionale 314 persone in isolamento e 41 in sorveglianza e sono le persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

Come da mappa del contagio fornita da Asrem, i casi sono localizzati in ben 32 Comuni sui 119 della Regione Molise, si sono aggiunti oggi Roccamandolfi, Scapoli, Castelpetroso e Forlì del Sannio:

59 Campobasso, 25 Termoli, 23 Cercemaggiore, 22 Agnone, 11 Montenero di Bisaccia, 6 Isernia e Riccia, 5 Pozzilli (tutti i molisani ricoverati al Neuromed all'interno del quale il focolaio si è sviluppato), 4 Filignano e Venafro. 3 i contagi a Baranello, Montagano e Campochiaro. Con 2 casi i comuni di Bojano, Ripalimosani, Toro, Ururi, Petacciato e Mirabello Sannitico. 1 caso invece per Castelpetroso, Scapoli, Forlì del Sannio, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Campolieto, Campomarino, Castropignano, Ferrazzano, Jelsi, Monteroduni, Petrella Tifernina, Santa Croce di Magliano.