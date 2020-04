Covid-19, 124.632 i casi in Italia: diminuiscono i pazienti in terapia intensiva Copyright: Termolionline.it

ROMA. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 124.632, al momento sono 88.274 le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 20.996.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 29.010, per la prima volta in diminuizione i pazienti ricoverati in terapia intensiva 3.994 (74 unità in meno rispetto a ieri), mentre 8.8274 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 15.362, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.