SAN MARTINO IN PENSILIS. «Non si ferma lo scempio nei confronti dell'ambiente!» E’ il grido di allarme lanciato dalle Guardie Eco-Zoofile della sezione Anpana di Termoli, che hanno scovato discariche abusive nei territori tra San Martino in Pensilis e Guglionesi. Si sa, il mercato nero dello smaltimento illegale di rifiuti è sempre fiorente, basti ricordare Gomorra e il territorio di Campomarino, citati anche da Saviano, ma non solo. Altri carichi anche negli anni scorsi.

«Nella giornata di mercoledì primo aprile – riferisce l’Anpana -i Carabinieri Forestali della Compagnia di Termoli hanno posto sotto sequestro un’area nel comune di Guglionesi in quanto adibita a discarica abusiva. Il sequestro è scattato dopo la segnalazione della presenza della discarica da parte di un volontario Anpana che si è accorto dell’esistenza della stessa mentre tornava da lavoro. Un'altra discarica abusiva è stata scoperta nella mattinata di giovedì 2 aprile 2020, nel territorio di San Martino in Pensilis. Chi frequenta la zona incriminata oltre a segnalarci il fatto, ci ha assicurato che la settimana scorsa l'area era pulita. In questo momento così particolare in cui la natura si riprende i suoi spazi c'è ancora qualcuno che fa il gioco sporco. Non dobbiamo più permetterlo! Fortunatamente le autorità preposte hanno già provveduto a porre sotto sequestro l'intera area. Aiutateci ad aiutare la natura e le forze dell'ordine, siate gli occhi che mancano sul territorio e segnalate o segnalateci ciò che vedete, saremo ben disposti a farvi da tramite con le autorità».

«Quanto accaduto negli ultimi giorni è criminale e inaccettabile. In un periodo storico dove le nostre comunità stanno facendo enormi sacrifici contro il terribile contagio del corona virus, una banda di delinquenti ha scaricato sulle nostre strade centinaia di metri cubi di rifiuti speciali. La difesa della vita passa anche per la difesa dell'ambiente e della legalità. Spero che saranno perseguiti e che pagheranno caro quello che hanno fatto. Chiederemo alle autorità un controllo capillare del territorio. Invito e prego chiunque su statali e provinciali abbia visto il passaggio di questi mezzi a contattare le autorità», il commento del sindaco di San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo.