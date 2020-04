«Grazie agli angeli vestiti col camice bianco che hanno avuto cura di mio padre»

GUGLIONESI. In un momento così delicato come questo che stiamo vivendo, nessuno viene lasciato solo. Anche quando il San Timoteo era chiuso, alcuni angeli vestiti con il camice bianco, seppur a distanza, si sono presi cura delle persone più fragili.

È il caso di un paziente oncologico che, per fortuna ora sta bene, si è visto circondato da medici che, piano piano e pazientemente, hanno aiutato la figlia Mina Smargiassi, nella cura dell’amato papà.

Durante i giorni in cui il nosocomio termolese era chiuso, il signor Smargiassi si è sentito male, ematuria e insufficienza respiratoria.

Un momento grave e difficile vista la situazione e le restrizioni causate dalla pandemia in corso.

Ma, Mina, la figlia e dipendente dell’ambito Territoriale di Termoli presso il comune di Guglionesi, non l'ha mollato un attimo. E, insieme a lei alcuni medici che, tramite internet, WhatsApp e chiamate, l'hanno guidata passo dopo passo nella risoluzione della situazione.

Per questo motivo, Mina li ha voluto ringraziare attraverso un post sulla sua pagina Facebook e lo ha voluto condividere con noi di Termolionline.it.

“Tutto ciò che vorrebbe una figlia per un padre è tutto ciò che un padre vorrebbe per la propria figlia: salute, fortuna, felicità, una famiglia serena.

Tu mi hai dato tutto questo; ma io cosa ti sto dando? Cerco di darti tutto quello che posso, cercando di coniugare il mio essere figlia e la mia professionalità. Io sapevo tutto della tua malattia, è voglio tenerti con me.

Da allora le mie notti non sono più tranquille ti penso nel tuo letto, nella paura che tutto può succedere.

Il tumore non ti lascia scampo! Ti cancella i contorni, i ricordi. Ed ogni mattino è come ieri, e come domani. Non sai più che giorno è, che ora è. Tu persona intelligente e colto nei tuoi ritmi di vita! Mi sento così arrabbiata quando penso che la tua malattia ti renderà sempre più un indifeso! Ma non ti preoccupare che la tua spalla destra, la tua Meloni come mi definiscono ci sarà sempre, fino alla fine con orgoglio di figlia, una figlia che adora suo padre , la sua luce, la sua mente il suo coraggio! Forza papà siamo a metà strada, e arriveremo alla vittoria!”.

E non manca di ringraziare quegli angeli in camice bianco per l'aiuto e la vicinanza. “Voglio ringraziare la dottoressa Elda Della Fazia, responsabile servizio cure domiciliari, le dottoresse Maria Scardocchia e Cinzia Vernacchia, la dottoressa Patrizia Farina, medico reparto oncologia di Termoli, il dottor Domenico Perfetto, la dottoressa Daniela Terpolilli che mi ha aiutato con i risultati ematologici in tempi record dandomi la possibilità di per individuare e attuare la terapia d’urgenza e infine, il dottor Fantetti Luigi che ha sempre monitorato la situazione di mio padre nel momento della crisi”.

"A voi, solo a voi, eternamente Grazie".