Vigilanza dinamica fino al 17 aprile a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini, aggiorna la situazione nel comune soggetto a ulteriori restrizioni nell'emergenza Coronavirus. «Buongiorno a tutti, come avevo già anticipato, abbiamo iniziato ieri la consegna delle mascherine presso le case dei monteneresi. Il primo lotto è stato quindi recapitato dai volontari che domani proseguiranno con le ulteriori consegne. A partire dal pomeriggio di domani (lunedì 6 aprile), quindi, i volontari della "Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets" consegneranno su Via Argentieri e traverse, a partire dalla biforcazione con Via Frentana e fino alla Zona Bivio, mentre i volontari dell'Associazione "Odv Cuore Montenero" consegneranno in zona "Coste", Via Massangioli, Largo Roma, Via Regina Margherita e Piazza della Libertà.

Resta inteso che anche queste consegne proseguiranno fino a smaltimento delle scorte giornaliere. Daremo quindi ulteriori informazioni per i recapiti dei prossimi giorni.

Colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta tutti coloro che in questo periodo particolare si adoperano per garantire beni e servizi ai nostri concittadini e voglio rivolgere un ringraziamento profondo e sentito a tutti i volontari della "Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets" e dell’Associazione "Odv Cuore Montenero", per il grande impegno che stanno mettendo in tutta la loro opera di assistenza alla cittadinanza, senza risparmio di tempo e di energie. Grazie davvero a tutti voi!

Informo inoltre che, oltre ai soliti controlli dei Carabinieri della locale Stazione e della Polizia Municipale, sul territorio comunale è attivo fino al 17 aprile un ulteriore servizio costante di "vigilanza dinamica", da parte dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Rivolgo infine a tutti voi e alle vostre famiglie un augurio di Buona Domenica delle Palme, affinché possiate trascorrerla in serenità con i vostri cari, con uno sguardo di speranza rivolto verso il futuro.