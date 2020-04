Posti letto di terapia intensiva nelle cliniche private, Toma attacca Giustini e Grossi

CAMPOBASSO. In corso da questa mattina la seduta del Consiglio regionale del Molise in cui in agenda c'erano la modifica al regolamento sulla organizzazione dei lavori in video-conferenza nel periodo di emergenza e due mozioni, una a firma dem e dei tre proponenti delle nuove linee guida ospedaliere, l'altra ancora da iscrivere all'ordine del giorno, del Movimento 5 Stelle, entrambe sul Covid-19 in Molise.

La modifica al regolamento è passata con 19 voti su 21, assente la Manzo e voto no di Greco.

In discussione, quindi, la prima mozione emergenziale, nella cui evoluzione il Governatore Toma ha attaccato a viso aperto la struttura commissariale, Giustini e Grossi, unici anelli della catena istituzionale a non concedere di fatto collaborazione alla Regione, in parole povere.

Toma li ha accusati di palleggiarsi da una settimana l'accordo con le strutture private per l'estensione del numero di posti letto potenziali di terapia intensiva. Il Governatore ha anche riferito che qualora la situazione non si dovesse sbloccare, provvederà lui con un atto di Protezione civile.