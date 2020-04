Viveri per gli animali domestici consegnati dalla ValTrigno all'Oipa Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Gli operatori dell’associazione di Volontariato e Protezione Civile “ValTrigno Molise" questa mattina oltre a svolgere le normali operazioni di assistenza domiciliare verso chi è costretto in casa e non può approvvigionarsi di beni alimentari o farmaci, hanno svolto un’altra missione solidale, consegnando beni primari alimentari per gli amici d'affezione ai volontari dell’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali).

La ValTrigno Molise ha consegnato alla volontaria Sonia Trabbia coperte e alimenti.