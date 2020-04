TERMOLI. Riprende stasera anche con delle novità, riferite a ospiti e conduzione, alle 18.30, la terza settimana di programmazione della video-rubrica di infotainment in live streaming "Termoli in Diretta", curata dall'editore di Termolionline, Nicola Montuori.

Da oggi ci sarà una finestra informativa fissa di alcuni minuti in cui il sindaco di Termoli Francesco Roberti farà il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus in città e le iniziative messe in campo per aiutare la popolazione.

Ma non solo, ovviamente, sempre proposte analisi, approfondimento e informazione.

Per l’ospite della puntata odierna ci sarà una testimonianza diretta di Davide Di Renzo, che ha visto il Covid-19 strappare agli affetti il papà Giovanni.

L'invito è sempre a partecipare, sia direttamente, telefonando al numero 373.7341501, oppure inviando messaggi sotto la diretta Facebook.

Vi aspettiamo numerosi, questa finestra di approfondimento e di infotainment è stata realizzata proprio per voi, costretti per la maggior parte a casa, durante l'emergenza Coronavirus.