TERMOLI. Il Covid-19 cancella la terza edizione del ‘Palio di San Timoteo’.

Dopo aver chiuso attività ricettive ed aziende che non producono beni di prima necessità, il Covid-19 spazza via anche gli eventi: la prima ad essere stata cancellata dal calendario 2020, in Molise, è la sfilata de ‘I Misteri’ campobassana. A cascata, e nel giro di pochissimi giorni, anche tutti gli eventi che fanno parte dei costumi e delle tradizioni locali sono state posticipate, ove possibile, o rimandate al nuovo anno. Nessuno sembra essere immune alla pandemia.

Nelle grinfie del Covid-19 finisce anche l’appuntamento annuale con il ‘Palio di San Timoteo’ che si svolge a Termoli: un appuntamento conclamato ed irrinunciabile con il Medioevo in onore del compatrono termolese. L’evento, le cui due edizioni passate hanno raccolto consensi e plausi in tutta Italia registrando numerosissimi turisti, si sarebbe dovuto svolgere il prossimo 9 e 10 maggio, in un fine settimana ricco di sorprese, dove storia, mistero e spettacolo si intrecciano e stupiscono gli spettatori.

A darne notizia è il Presidente della Pro Loco termolese, organizzatrice dell’evento, Luciano Calignano che aggiunge: «Il regolamento non prevede una nuova data nel 2020. Quindi è tutto rimandato alla prossima edizione del 2021». Malgrado l’attesa sia lunga, sappiamo che il ‘Palio di San Timoteo’ non delude mai: è uno degli appuntamenti di punta del maggio termolese, in grado di destagionalizzare l’offerta turistica, riempire la città di turisti e sorprenderci ogni volta, regalando momenti unici ed insegnando a tutti noi i veri valori della vita, in stile medievale.