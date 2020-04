Dipendente Rieco Sud licenziato dall'azienda e reintegrato dopo una dura battaglia giudiziaria

TERMOLI. Licenziato e reintegrato dopo la sentenza del Giudice del lavoro al tribunale di Larino al termina di una dura battaglia giudiziaria. E’ avvenuto nell’ambito della Rieco Sud, come spiega l’avvocato Laura Venittelli.

«Da quando l’azienda è arrivata ha iniziato un'azione molto forte di pressione nei confronti dei lavoratori tant'è che numerosi sono stati i dipendenti oggetto di procedimenti disciplinari per fatti minimi che spesso portano i lavoratori, nel forte stress cui sono sottoposti, a non essere sereni sul posto di lavoro. Il signore, da me assistito, è stato falsamente accusato di aver defecato alle 6.30 del mattino al borgo antico del 24 ottobre 2019 mentre era in servizio e per testimoniare tale circostanza la Rieco Sud riteneva di avere materiale fotografico mai depositato.

Il lavoratore si difendeva dicendo di non aver mai fatto quello per cui è stato messo alla berlina, e visto che non aveva mai ricevuto una sanzione disciplinare dal 2008 chiedeva che il procedimento disciplinare non si concludesse con l'adozione della Sanzione disciplinare».

In effetti, la Rieco ha proceduto al licenziamento con lettera del 28 novembre 2019. Il lavoratore si è rivolto all'avvocato Laura Venittelli, che ha impugnato il licenziamento utilizzando il ricorso con il rito Fornero. Il Tribunale di Larino, nella persona della dottoressa Cucchiella – Giudice del lavoro - ha reintegrato il lavoratore condannando l'azienda al risarcimento dei danni nella misura di 10 mensilità della retribuzione globale di fatto. Per il legale Venittelli sono pervenuti in redazione i ringraziamenti del lavoratore e alla Rsu della Uil Gino Bizzarro.