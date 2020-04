MONTENERO DI BISACCIA. Il sindaco Nicola Travaglini ha emesso una ordinanza che fino al 17 aprile, obbliga a indossare le mascherine. «Informo che lunedì mattina ho firmato un'ordinanza concernente l'utilizzo delle mascherine all'interno del territorio comunale.

Nella disposizione, fermo restando quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.14 del 3/3/2020, si ordina: 1. Alle persone fisiche presenti nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia legittimate ad uscire ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 e precisamente per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute, a decorrere dal 6 aprile e fino al 17 aprile 2020 di utilizzare la mascherina, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. 2. In ogni attività esterna autorizzata, oltre all'obbligo di cui sopra, deve comunque essere osservata la distanza di sicurezza di al meno un metro tra le persone. 3. Ai soggetti che presentano sintomi da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 °C è prescritto l'obbligo di rimanere presso la propria dimora e contattare il proprio medico curante. 4. Nel caso di necessità di uscire dalla propria abitazione con l'animale di compagnia, per le necessità fisiologiche dell'animale stesso, oltre ad indossare le mascherine, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell' abitazione in cui ha la propria dimora e comunque a distanza non superiore di 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da altre persone. 5. Sono assolutamente vietati gli assembramenti. 6. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 400 a 3mila euro.

Comunico che sulla base di quanto rilevato negli ultimi giorni e nel pomeriggio di ieri, dove abbiamo constatato purtroppo la presenza in giro di troppe persone, saranno effettuati controlli più rigorosi con l'applicazione, ove fosse ritenuta non veritiera la motivazione per la quale si è in giro in paese, di sanzioni severe. Un esempio per tutti: abbiamo rilevato l'abbandono di abiti usati, nei pressi degli appositi contenitori utilizzati per la raccolta di indumenti. Nonostante gli avvisi precedenti relativi al fatto che tali tipologie di materiali non potessero essere conferite in questo momento, c'è stato ancora qualcuno che ha pensato di fare il furbo, liberando i propri armadi dalla roba vecchia; ebbene, informo che questo "qualcuno" è stato identificato e sarà sanzionato.

Non so più in quale lingua pronunciarmi: fino a quando le disposizioni del Governo e della Regione Molise imporranno queste restrizioni alla mobilità personale, per il nostro bene e per quello dei nostri cari, dovete restare a casa! Non si può andare in giro perché si deve liberare spazio in casa. Per ciò che concerne la consegna delle mascherine, i volontari dell'Associazione "Odv Cuore Montenero" saranno presenti domani nelle seguenti zone: Via Regina Margherita, Piazza della Libertà, Via Madonna del Carmine, Via Cavour e Via Napoli.

I volontari della "Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets" consegneranno invece a partire dalla rotonda di San Paolo, in zona Bivio, fino alla rotonda che porta alla Casa di Riposo "Villa Santa Maria", proseguendo su Via Turati e Via De Gasperi, fino all'intersezione con le strade Valle Campanile e Fosso Melanico. Per quanto concerne la consegna per gli abitanti della Frazione di Montebello, le mascherine saranno recapitate ai rappresentanti della locale Associazione "Torre Violante", i quali provvederanno a consegnarle nella giornata di oggi e dopodomani 8 aprile. Coloro che abitano alla Marina di Montenero di Bisaccia - Costa Verde, invece, potranno recarsi (sempre da domani martedì 7 aprile), presso il Bar Tabacchi New Coffee Garage, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12,30. Infine, tutti coloro che abitano nelle contrade, nelle varie zone di campagna, potranno recarsi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 17 alle ore 19, presso la sede dell'Associazione "Odv Cuore Montenero" in Via Madonna di Bisaccia (nei locali sottostanti all'attuale sede della Polizia Municipale), o presso la sede della "Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets" in Via Argentieri (ex Scuola di Colle della Speranza)».