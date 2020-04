MAFALDA. L'emergenza coronavirus non ferma la solidarietà. La ditta Paola Sforza, artigiani in tende e tessuti, ha deciso, data la contingenza del momento, di produrre mascherine da donare al Comune di Mafalda, in un quantitativo tale da permetterne la distribuzione a tutte le famiglie presenti sul territorio.

Si legge in una nota del Comune:

"Cari Concittadini,

da oggi pomeriggio inizieremo la distribuzione delle mascherine presso le vostre abitazioni. Per i nuclei familiari composti da un solo individuo consegneremo una mascherina, per quelli composti da più individui, ne consegneremo due. Inoltre, saranno consegnate mascherine a tutti i ragazzi che frequentano le scuole, da utilizzare quando riprenderanno le lezioni.

Ringraziamo nuovamente la ditta Paola Sforza ed i suoi collaboratori per questo grande gesto di solidarietà nei confronti della comunità mafaldese."

Un gesto bello ed encomiabile che non è passato certamente inosservato.