VENAFRO. Riaperto l’ospedale “Santissimo Rosario” di Venafro. Diventa centro Covid-19 per soggetti asintomatici bisognosi di assistenza. E in questi minuti gli anziani positivi al Coronavirus ma asintomatici della casa di riposo “Tavola Osca” di Agnone e i 5 ospiti della casa di riposo di Cercemaggiore che erano stati trasferiti al “Vietri” di Larino, sono in viaggio verso Venafro. Un corteo di ambulanze che li trasporta verso una struttura che dovrebbe essere pronta ad accoglierli e assisterli nei loro bisogni.

Ci sarà personale contrattualizzato appositamente, si parla di 6 infermieri e 8 operatori socio sanitari, camere isolate e saranno monitorati sull’eventuale sopraggiungere di sintomi legati al Coronavirus. Proprio oggi gli ospiti della casa di riposo di Agnone sono riusciti ad avere i pasti garantiti solo grazie alla Protezione Civile e all’Asrem. In tutta fretta, dopo l’ok del Consiglio Regionale di oggi, sono state allestite le camere del nosocomio venafrano. Una struttura all’avanguardia, antisismica e relegata a ospedale di comunità.

Ma ora monta la polemica. Molti avrebbero voluto la riapertura del “SS Rosario” di Venafro in occasione di questa emergenza, ma non come centro Covid-19, bensì per la cura di altre patologie.