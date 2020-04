TERMOLI. Istituto Alfano di Termoli: attivo sportello di ascolto psicologico a distanza.

L’Alfano ha attivato, dopo la partenza della didattica a distanza il 9 marzo scorso, anche lo sportello di ascolto psicologico nella stessa modalità: le dottoresse Morena Vaccaro e Annalisa Vicanolo proseguono online nella loro attività di supporto al personale, alle famiglie e agli studenti anche e soprattutto in questo difficile periodo di emergenza.

Il servizio viene svolto in videoconferenza con l’utilizzo di Skype, nel massimo rispetto della riservatezza dei dati personali, e sarà mirato a trattare problematiche motivazionali e di organizzazione personale dello studio o del lavoro. Il servizio offrirà anche un sostegno nell’affrontare possibili disagi personali derivanti dall’emergenza di questi giorni. Gli incontri hanno durata di 30 minuti.

L’accesso al servizio avviene contattando personalmente la dott.ssa Vaccaro oppure la dott.ssa Vicanolo (tramite i riferimenti reperibili sul sito dell’Alfano) e prenotando un incontro online.

La dirigente, Concetta Rita Niro, presentando il servizio dello sportello di ascolto nella nuova modalità, ha colto l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i componenti della comunità scolastica: «Ringrazio il personale Ata, i nostri alunni, i genitori, e soprattutto i docenti dell’Alfano, Liceo Scientifico e Liceo Classico, che in questo momento di emergenza nazionale, inedita per tutti, hanno mostrato responsabilità, competenza professionale e dedizione al proprio compito educativo, continuando ad accompagnare autorevolmente e con grande umanità, con la forza dirompente di una tradizione millenaria di cultura, di sapere, di pensiero, di scienza, di arte, i nostri giovani nel loro percorso di crescita».