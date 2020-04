​L’Istituto Comprensivo Schweitzer risponde all’emergenza Covid-19

TERMOLI. Sono tante le iniziative intraprese dall’ Istituto Comprensivo Schweitzer di Termoli per rispondere all’emergenza Covid-19. Sin dai primi giorni di sospensione delle attività , i docenti hanno attivato la didattica a distanza, come in tante scuole d’Italia,per non far mancare il loro sostegno ai ragazzi, cominciando dalla scuola secondaria per terminare con la scuola dell’infanzia.

«Oggi tutte le classi e le sezioni dell’Istituto sono collegate con i loro insegnanti per un proficuo percorso di apprendimento e di relazione. Inoltre, per aiutare i ragazzi sprovvisti di pc e connessione, lascuola ha consegnato circa venti tablet e notebook in comodato d’uso gratuito perché – come ha sostenuto la dirigente scolastica, professoressa Marina Crema – tutti gli alunni devono avere le stesse possibilità diimparare, di accedere alla didattica on line, abbattendo ogni ostacolo contrario alla corretta crescita degli stessi sono state risolte anche problematiche di connettività, attraverso un numero di telefono attivato per rispondere alle richieste di aiuto dell’utenza. Infine, la scuola ha offerto, in accordo con l’Amministrazione Comunale, i propri locali, tra cui la palestra ed un’aula dell’edificio scolastico Schweitzer, per fornire un ricovero alle persone senza fissa dimora, in un periodo così difficile e denso di timori per il contagio.

«La missione più autentica della scuola - ha affermato la dirigente scolastica – è quella di mettersi al servizio della comunità, soprattutto quando l’emergenza sanitaria è anche emergenza educativa, economica e sociale».