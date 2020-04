Didattica a distanza: a Termoli ricariche web per chi ne avesse bisogno

TERMOLI. Ricariche web per gli studenti delle scuole elementari e medie della città che si trovano in forte difficoltà e che ne avessero bisogno per continuare a seguire le lezioni on line. Con l’emergenza Coronavirus-Covid19 tutti gli studenti sono per il momento costretti a seguire le lezioni da casa utilizzando internet. Questa situazione per alcune famiglie rappresenta un ulteriore costo che grava sul budget mensile in un momento in cui molti genitori non possono lavorare.



Grazie a un accordo tra l’amministrazione comunale e i presidi sarà possibile segnalare la necessità e poter usufruire di una ricarica web mensile. Tutti coloro che necessitano della ricarica internet dovranno quindi rivolgersi ai presidi della propria scuola di appartenenza.

Si tratta di un ulteriore sostegno a tutte quelle famiglie che attualmente stanno attraversando un momento difficile.