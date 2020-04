Florenzano: “Larino e Venafro non sono spoke Covid”

CAMPOBASSO. “Larino e Venafro non sono spoke Covid”. Ci tiene a ribadirlo più volte Oreste Florenzano, Direttore Generale Asrem, “ sono strutture che vengono utilizzate per assistenza di pazienti asintomatici ma positivi. Di quei pazienti che, negli altri casi sono in isolamento domiciliare e che invece, in tal caso, trattandosi di soggetti ospiti di case di riposo nelle quali è sopravvenuta l’impossibilità di permanere, vengono assistiti dall’Asrem in tal modo”. Certo è che il trasferimento degli anziani delle case di riposo di Agnone e Cercemaggiore, questi ultimi già ricoverati a Larino, presso l’ospedale “Santissimo Rosario” di Venafro, ha creato feroci polemiche da parte dei cittadini e di alcuni rappresentanti delle istituzioni. A cercare di spiegare le motivazioni di queste scelte è Oreste Florenzano, Manager Asrem di fresca nomina che, in un intervento al tg di Telemolise ha sottolineato come, in entrambe le situazioni si era dinanzi a delle criticità evidenti e per le quali era necessario trovare una soluzione.

“Nel caso di Cercemaggiore, avendo ospiti positivi e negativi,”spiega Florenzano “la profilassi sanitaria richiede la separazione dei due gruppi. Abbiamo interloquito con i responsabili della casa e, non essendovi la possibilità di attuare tale separazione, siamo intervenuti. Avevamo la possibilità di scegliere gli ospedali di Larino o Venafro. Abbiamo scelto Larino e abbiamo sistemato i soggetti in camere singole visto che, le persone negative che sono state a contatto con soggetti positivi, devono essere costantemente controllati”. Queste le motivazioni relative alla scelta del Vietri fatta, in prima battuta, per gli anziani risultati negativi al Covid-19 della casa di riposo di Cercemaggiore. Inoltre i responsabili della struttura di Cercemaggiore avrebbero garantito l’assistenza degli anziani con proprio personale. “Nel momento in cui è stata riscontrata la positività di queste persone”, continua il Direttore Generale Asrem, “l’assistenza non è stata più assicurata ed è stato necessario assumere altro personale. Il giorno successivo è accaduto la situazione dei numerosi tamponi positivi nella casa di riposo “Tavola Osca” di Agnone, dove non è stata assicurata dai gestori alcuna assistenza e servizio per gli ospiti presenti”. Pertanto in vista di tali situazioni e considerando che in Asrem, come sottolinea Florenzano, “ è diventata una priorità garantire a tutte queste persone la migliore assistenza possibile”.





Poi naturalmente rende note le motivazioni che hanno portato a spostare tutti gli anziani sul nosocomio venafrano, dove a Gennaio è stata autorizzata una Rsa che, dotata ieri di ingresso separato, e con 20 camere “dedicate” a disposizione rispetto al “Vietri” di Larino (solo 7) era la scelta più idonea, oltre al fatto che con il personale a disposizione sarebbe stato impossibile gestire due strutture. Le camere sono attrezzate di tutto punto, gli operatori contrattualizzati appositamente sono 6 infermieri e 7 operatori socio sanitari e tutti dotati di dispositivi di sicurezza individuale, non c’è commistione con gli altri servizi offerti dal “Santissimo Rosario”. Ha infine chiarito quali saranno in definitiva le funzioni e le attività del “Vietri” e del “Santissimo Rosario” così come discusso e approvato nel Consiglio Regionale di ieri: si tratta di centri Covid a bassa assistenza. Così come da ieri sta operando il nosocomio venafrano.