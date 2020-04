CAMPOMARINO. I ragazzi delle classi seconda e terza della sezione b dell'istituto omni comprensivo di Campomarino, sensibili a quanto sta accadendo in questo momento della nostra storia, hanno fatto un viaggio nel mondo del coronavirus.



I ragazzi "imprigionati" nelle loro abitazioni proprio in una fase della vita in cui devono vivere di esplorazione e di relazione, sono impegnati nella didattica a distanza. Nell'intimità familiare dello"stare con "e" stare per "all'interno della famiglia i ragazzi seguono le lezioni con senso di responsabilità. Sentono che non è un tempo di vacanza ma un tempo da usare, con gli stessi obiettivi di prima che però vanno raggiunti in altro modo.