Stanotte splende la Superluna Rosa

TERMOLI. Occhi rivolti al cielo questa notte la Superluna Rosa, la più grande e più vicina dell’anno: uno spettacolo assolutamente da non perdere.



Questo 2020 è particolarmente ricco di Superlune: abbiamo iniziato il 9 febbraio, poi ne abbiamo avuta un’altra il 9 marzo, ora c’è questa nella notte tra il 7 e l'8 aprile che durerà fino all'alba, quando la Luna sparirà oltre l'orizzonte.

Purtroppo non vedremo la Luna di colore rosa: si tratta semplicemente di un appellativo che risale alle tradizioni dei nativi americani e del loro calendario lunare. Per ogni mese, infatti, veniva dato un nome alle lune piene e quelle di aprile sono chiamate appunto Lune Rosa.

Un nome ispirato dal muschio rosa o dal phlox selvatico, un fiore simile all'ortensia molto diffuso in America e con una particolare fioritura rosata tipica del periodo primaverile.

Una Superluna si ha quando si realizza una situazione di Luna piena nel momento in cui il nostro satellite si trova ad una distanza minima dalla Terra ma è molto difficile che la fase di luna piena coincida perfettamente con la distanza minima possibile di 356mila.

Per osservare al meglio lo spettacolo di questa notte è consigliato puntare gli occhi verso la costellazione della Vergine, sull’orizzonte Sud – Sud-Ovest.

Un’occasione preziosa per godere della bellezza del cielo notturno, dal balcone o dalla finestra, in un periodo in cui ci si vive in casa per limitare la diffusione del coronavirus SarsCoV2.